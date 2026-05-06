दिल्ली में तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण 500 से ज्यादा उड़ानें हुईं लेट, 10 को किया गया रद्द

Delhi Flight Delayed: कल यानी मंगलवार (05 मई, 2026) को दिल्ली (Delhi News) के कुछ हिस्सों में अचानक कुछ देर के लिए तेज बारिश और ओले गिरे, जिससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन बाधित हो गया. 500 से ज्यादा उड़ानें देर से चलीं और कई को दूसरे एयरपोर्ट पर भेजना पड़ा. मध्य पूर्व में ड्रोन हमले से जुड़ी उड़ानों के रद्द होने से एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी और बढ़ गई. हालांकि बुधवार के लिए कोई कलर-कोडेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के कारण देर शाम तक गरज-चमक के साथ मौसम बदलने का अनुमान लगाया है.

इसको लेकर मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि गुरुवार तक पश्चिमी विक्षोभ के हटने की उम्मीद है और तापमान फिर से बढ़ने लगेगा. आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को 500 से ज़्यादा उड़ानें देर से चलीं; कम से कम 10 रद्द कर दी गईं और पांच को पास के एयरपोर्ट पर भेज दिया गया.

कुछ इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले

एयरपोर्ट के आस-पास के इलाकों खासकर द्वारका, पालम और नजफगढ़ के कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे पास के एयरपोर्ट पर उड़ानें भेजनी पड़ीं और कई उड़ानें देर से चलीं. एक एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि दोपहर 2 बजे से 3.30 बजे के बीच पांच उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट पर भेजा गया, क्योंकि एयरपोर्ट के आस-पास तेज़ हवाएं, बारिश और ओले गिर रहे थे. कुछ उड़ानें देर से भी चलीं. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 के आंकड़ों के अनुसार, आने और जाने वाली दोनों तरह की 500 से ज़्यादा उड़ानें देर से चलीं, जिनमें औसतन 30 मिनट की देरी हुई.

इसके अलावा, अधिकारी ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि 4 मई की रात 11 बजे से दिल्ली एयरपोर्ट पर पश्चिम एशिया के एयरपोर्ट से आने-जाने वाली 10 उड़ानें रद्द कर दी गईं. अधिकारी ने कहा कि इनमें दुबई, अबू धाबी, कुवैत और बगदाद से दिल्ली आने वाली छह उड़ानें और दिल्ली से इन जगहों पर जाने वाली चार उड़ानें शामिल थीं.

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दिल्ली एयरपोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें यात्रियों को अपनी उड़ानों का शेड्यूल देखने की सलाह दी गई. इसके अलावा, पोस्ट में कहा गया कि दिल्ली एयरपोर्ट के पास ओले गिरने के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हो सकता है, जिससे उड़ानें देर से चल सकती हैं या कुछ समय के लिए बाधित हो सकती हैं.

मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 33.6°C रहा, जो सामान्य से छह डिग्री ज़्यादा था. सोमवार को यह 32.4°C था, जब दिल्ली में बारिश हुई थी और तेज़ हवाएं चली थीं. आईएमडी ने गुरुवार से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है; पारा 35-37°C के बीच रहने की संभावना है और रविवार तक यह 40°C तक पहुंच सकता है.

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