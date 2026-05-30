Delhi heat wave: दिल्ली में गर्मी भी करती है भेदभाव! एक ही शहर, लेकिन तापमान अलग-अलग…हीट मैप कर देगा हैरान

Delhi heat wave: दिल्ली इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. मई के महीने में राजधानी के कई इलाकों में जमीन की सतह का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की हालिया रिपोर्ट और हीट मैप ने एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है. यह तस्वीर बताती है कि दिल्ली की गर्मी सभी लोगों और इलाकों को समान रूप से प्रभावित नहीं कर रही. कुछ क्षेत्र आग की तरह तप रहे हैं, जबकि कुछ इलाकों में अपेक्षाकृत राहत महसूस की जा रही है. यह अंतर केवल मौसम का नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, हरियाली की कमी, गरीबी और बुनियादी सुविधाओं में असमानता का भी परिणाम है. रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के लगभग दो-तिहाई वार्डों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया. सबसे अधिक प्रभावित वे इलाके हैं जो शहर की बाहरी सीमाओं पर स्थित हैं.

दिल्ली के बाहरी इलाके बने हीट हॉटस्पॉट

रिपोर्ट में सामने आया है कि उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और पूर्वी दिल्ली के कई हिस्से सबसे ज्यादा गर्म हैं. तेजी से फैलते शहरी विस्तार, कंक्रीट के ढांचे और हरियाली की कमी ने इन क्षेत्रों को हीट हॉटस्पॉट में बदल दिया है. इसके विपरीत, केंद्रीय दिल्ली और अपेक्षाकृत अधिक हरियाली वाले इलाकों में तापमान कुछ कम दर्ज किया गया. इसके बावजूद दिल्ली का लगभग 76 प्रतिशत क्षेत्र लगातार हीट-स्ट्रेस की स्थिति में है. यह आंकड़ा बताता है कि राजधानी में गर्मी अब एक अस्थायी मौसमी परेशानी नहीं बल्कि स्थायी शहरी चुनौती बनती जा रही है.

कंक्रीट के जंगल बढ़ा रहे हैं गर्मी का कहर

दिल्ली की बढ़ती गर्मी के पीछे प्राकृतिक कारणों से ज्यादा मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं. तेजी से हो रहा शहरीकरण शहर को कंक्रीट और डामर की सतहों से भर रहा है. ये सतहें दिनभर सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती हैं और रात में उसे वापस छोड़ती हैं. इसी वजह से रात का तापमान भी सामान्य से अधिक बना रहता है. औद्योगिक गतिविधियां, भारी ट्रैफिक, एयर कंडीशनरों का बढ़ता इस्तेमाल और लगातार घटती हरियाली ने मिलकर शहरी हीट आइलैंड प्रभाव को और गंभीर बना दिया है.

हर मौसम में बढ़ रही परेशानी

अप्रैल और मई के दौरान सूखी गर्म हवाएं लोगों का जीना मुश्किल कर देती हैं. वहीं जून और जुलाई में नमी बढ़ने के साथ उमस भी बढ़ जाती है, जिससे हालात और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं. शहर के बाहरी इलाकों में तेजी से हो रहे निर्माण कार्य, नई कॉलोनियां, चौड़ी सड़कें और पेड़ों की कमी तापमान को और ऊपर ले जा रही हैं. इसका सबसे बड़ा असर उन इलाकों पर पड़ रहा है जहां आर्थिक रूप से कमजोर आबादी रहती है.

ये लोग सबसे ज्यादा जोखिम में

दिल्ली की गर्मी का सबसे गंभीर असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो रोजी-रोटी के लिए खुले आसमान के नीचे काम करने को मजबूर हैं. निर्माण मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, डिलीवरी राइडर, सफाई कर्मचारी और रिक्शा चालक दिनभर तेज धूप में काम करते हैं. इनके पास न तो आराम करने के लिए ठंडी जगह होती है और न ही पर्याप्त पानी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था. ऐसे में गर्मी का सीधा असर उनकी सेहत और आय दोनों पर पड़ रहा है.

झुग्गियों में रहने वाले परिवारों के लिए गर्मी बनी यातना

अनौपचारिक बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों की स्थिति और भी गंभीर है. टिन या धातु की छतों वाले घर दिन के समय भट्ठी की तरह गर्म हो जाते हैं. इन परिवारों के पास अक्सर कूलर या एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं नहीं होतीं. ऐसे में गर्मी से बचाव के सीमित साधन होने के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. गर्मी का असर केवल मजदूर वर्ग तक सीमित नहीं है. महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी अत्यधिक जोखिम में हैं. बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद प्रभावित हो रहे हैं. बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा अधिक रहता है. वहीं महिलाओं को घरेलू कामकाज के दौरान गर्मी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ने से गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

दिल्ली दोहरी मार झेल रही

राजधानी के लोगों को अब दो बड़े मौसमी संकटों का सामना करना पड़ रहा है. सर्दियों में जहरीला वायु प्रदूषण स्वास्थ्य पर हमला करता है, जबकि गर्मियों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान जानलेवा साबित हो रहा है. इन दोनों परिस्थितियों का सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर और बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ता है. इससे सामाजिक और आर्थिक असमानता और गहरी होती जा रही है. भीषण गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं. अस्पतालों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है. दूसरी ओर, मजदूरों और कामगारों की उत्पादकता घट रही है, जिससे उनकी आय प्रभावित हो रही है. बिजली की मांग बढ़ने से ऊर्जा संकट की आशंका भी बढ़ जाती है. लंबे समय में यह स्थिति शहर की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना दोनों को प्रभावित कर सकती है.

सिर्फ चेतावनी नहीं, स्थायी समाधान की जरूरत

अब तक सरकार की रणनीति मुख्य रूप से हीट वेव अलर्ट जारी करने और कुछ समय के लिए बाहरी कामकाज सीमित करने तक केंद्रित रही है. हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता. उनका कहना है कि शहर में अधिक से अधिक कूलिंग सेंटर, छायादार सार्वजनिक स्थान, जल छिड़काव की व्यवस्था और हरित क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता है. अनौपचारिक बस्तियों में विशेष रूप से हरियाली बढ़ाने और तापमान कम करने वाले उपायों पर ध्यान देना होगा.

समाधान की राह: दिल्ली को कैसे मिले गर्मी से राहत?

शहरी नियोजन को बनाना होगा जलवायु अनुकूल: नई इमारतों और कॉलोनियों में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को अनिवार्य बनाया जाए. बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए.

नई इमारतों और कॉलोनियों में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को अनिवार्य बनाया जाए. बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए. हर वार्ड में बने कूलिंग सेंटर: ऐसे सार्वजनिक केंद्र विकसित किए जाएं जहां लोग भीषण गर्मी के दौरान कुछ समय के लिए राहत पा सकें.

ऐसे सार्वजनिक केंद्र विकसित किए जाएं जहां लोग भीषण गर्मी के दौरान कुछ समय के लिए राहत पा सकें. मजदूरों के लिए सुरक्षा व्यवस्था जरूरी: निर्माण स्थलों पर पीने का पानी, छाया, आराम का समय और स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं अनिवार्य की जाएं.

निर्माण स्थलों पर पीने का पानी, छाया, आराम का समय और स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं अनिवार्य की जाएं. जागरूकता और प्रशिक्षण पर जोर: स्कूलों, समुदायों और कार्यस्थलों पर हीट वेव से बचाव की ट्रेनिंग दी जाए.

स्कूलों, समुदायों और कार्यस्थलों पर हीट वेव से बचाव की ट्रेनिंग दी जाए. जलवायु अनुकूलन के लिए अलग फंड: गर्मी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था की जाए.

गर्मी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था की जाए. हरित दिल्ली की दीर्घकालिक योजना: शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने और गर्मी प्रतिरोधी शहरी ढांचा विकसित करने पर दीर्घकालिक रणनीति बनाई जाए.

गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं, विकास और न्याय का सवाल

दिल्ली का हीट मैप केवल तापमान का रिकॉर्ड नहीं है. यह तेजी से बढ़ते शहरीकरण, पर्यावरणीय असंतुलन और सामाजिक असमानता का आईना भी है. यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में हालात और गंभीर हो सकते हैं. गर्मी अब केवल मौसम से जुड़ी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा बन चुकी है. राजधानी को सुरक्षित और रहने योग्य बनाने के लिए ऐसी नीतियों की जरूरत है जिनमें मजदूर, वेंडर और कमजोर वर्ग केंद्र में हों.