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मनहूस बंगला” की चर्चा: क्या वाकई सीएम आवासों के लिए अशुभ माना जाने लगा यह पता? क्या अब बदलेगी सूरत!

Delhi CM Residence: दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित 33 शमनाथ मार्ग बंगला, जिसे लंबे समय तक “मनहूस बंगला” कहा जाता रहा, अब नए प्रशासनिक रूप में बदलने जा रहा है. दिल्ली सरकार इसे आपदा प्रबंधन कमांड सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे इसकी पुरानी छवि बदल सकती है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 16, 2026 5:58:27 PM IST

दिल्ली के पहले सीएम से जुड़ी शुरुआत और उस बंगले की किस्मत जिसने पैदा किए कई सवाल(Photo AI))
दिल्ली के पहले सीएम से जुड़ी शुरुआत और उस बंगले की किस्मत जिसने पैदा किए कई सवाल(Photo AI))


Delhi CM Residence: दिल्ली की राजनीति में सिविल लाइंस स्थित 33 Shamnath Marg सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं, बल्कि सत्ता और संयोग की कहानियों से जुड़ा एक चर्चित पता रहा है. दशकों से इसे “मनहूस बंगला” कहकर भी जाना जाता रहा है, क्योंकि यहां रहने वाले मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल लंबा नहीं चल सका.

चौधरी ब्रह्म प्रकाश से शुरू हुई कहानी

इस बंगले को दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश का आधिकारिक आवास बनाया गया था. इसके बाद भी कई राजनीतिक घटनाएं ऐसी रहीं, जिनकी वजह से यह धारणा मजबूत होती गई कि इस बंगले का जुड़ाव सत्ता में अस्थिरता से है.

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 “मनहूस बंगला” की बनती हुई पहचान

समय के साथ यह विश्वास फैल गया कि जो भी मुख्यमंत्री यहां रहता है, उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता. इसी कारण यह बंगला लंबे समय तक खाली पड़ा रहा और धीरे-धीरे इसकी पहचान एक विवादित और रहस्यमयी जगह के रूप में बन गई. यह इमारत 1920 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई गई थी. दो मंजिला इस बंगले में चार बेडरूम, बड़ा ड्राइंग रूम, विशाल लॉन, फव्वारे और स्टाफ क्वार्टर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. इसकी लोकेशन दिल्ली विधानसभा के बेहद करीब है, इसलिए इसे प्रशासनिक दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण माना गया.

अब बदलने जा रही है पहचान

अब दिल्ली सरकार ने इस बंगले को मुख्यमंत्री आवास के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय एक नए उद्देश्य के लिए विकसित करने का फैसला लिया है. योजना के अनुसार, यहां राज्य आपदा प्रबंधन से जुड़ा अत्याधुनिक कमांड सेंटर और कंट्रोल रूम बनाया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ब्रिटिशकालीन इमारत को हटाकर आधुनिक ढांचे में विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है. इसका उद्देश्य इसे एक हाई-टेक प्रशासनिक केंद्र के रूप में बदलना है, जो आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभा सके.

अंधविश्वास बनाम वास्तविकता की बहस

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी इमारत का “भाग्य” नहीं होता, बल्कि लोगों की धारणाएं उसकी छवि बनाती हैं. ऐसे में इस बंगले का नया उपयोग इसकी पुरानी “मनहूस” छवि को पूरी तरह बदल सकता है. अगर यह योजना पूरी होती है, तो 33 शमनाथ मार्ग केवल राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली के आधुनिक आपदा प्रबंधन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा.

Tags: 33 shamnath margdelhi cm residence
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