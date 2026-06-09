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Delhi Gurugram Expressway: दिल्ली-गुरुग्राम वालों की बल्ले-बल्ले! सिरहौल-साइबर सिटी एलिवेटेड रोड को मंजूरी, जाम से मिलेगी राहत

Delhi Gurugram Expressway: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जाम कम करने के लिए सिरहौल-साइबर सिटी एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिली है. इससे यात्रा समय 45 मिनट से घटकर लगभग 10 मिनट रह जाएगा.

By: Preeti Rajput | Published: June 9, 2026 2:22:12 PM IST

सिरहौल-साइबर सिटी एलिवेटेड रोड को मंजूरी
सिरहौल-साइबर सिटी एलिवेटेड रोड को मंजूरी


Delhi Gurugram Expressway: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे (NH-48) पर लाखों नौकरीपेशा लोग सफर करते हैं. अब इन यात्रियों को लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. NH-48 पर सिरहौल-साइबर सिटी एलिवेटेड रोड परियोजना अब अपने लास्ट मुकाम पर पहुंच गई है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य सरकार ने मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. इस एलिवेटेड रोड के बनने के बाद लोगों को भयंकर जाम से मुक्ति मिलने वाली है. यात्रियों का सफर अब 45 मिनट से घटकर 10 मिनट का रह जाएगा. 

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे 

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने जानकारी दी कि महिपालपुर के शिवमुर्ति से लेकर सिरहौल बॉर्डर तक के इलाके को जाम मुक्त बनाने के लिए एक खास अध्य्यन किया जा रहा है. इस योजना के तहत साइबर सिटी की तरफ से 5.5 किलोमीटर लंबा एक शानदार एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसके बनने के बाद दिल्ली-जयपुर मुख्य मार्ग के लंबे ट्रैफिक से लोगों को राहत मिल सकती है. जिससे सफर आसान और तेज हो जाएगा. फिलहाल इस बड़े प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है. 

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एंट्री और एग्जिट का शानदार प्लान 

बता दें कि, इस नए प्लान के मुताबिक, मुख्य हाईवे एलिवेटेड होगा, ताकि दिल्ली से जयपुर जाने वाली गाड़ियां सीधे निकल सकें. इसके नीचे मौजूदा सड़कों का इस्तेमाल 
साइबर सिटी और उद्योग विहार जाने वाले स्थानीय वाहनों के लिए निकाला जाएगा. इस प्रोजेक्ट में गाड़ियों की आसान आवाजाही के लिए शंकर चौक और 32वीं एवेन्यू के पास खास एंट्री और एग्जिट रैंप बनाए जाएंगे. इसके साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे के क्लोवरलीफ से जुड़ने के लिए हाईवे पर एक बड़ा इंटरचेंज बनाया जाएगा. सोहना रोड तक पहुंच आसान करने के लिए वाटिका चौक के रास्ते SPR एलिवेटेड रोड को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा.

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Tags: Delhi Gurugram ExpresswayDelhi Gurugram trafficGurugram road projectSirhaul Cyber City Elevated Road
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