Delhi AQI Today: दिल्ली वालों ध्यान दें! GRAP-2 में क्या अलाउड और क्या बैन? यहां देखें पूरी लिस्ट

Delhi AQI Today: सर्दियों में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली-NCR इलाके में कड़े नए नियम लागू हो गए हैं. अधिकारियों ने आने वाले महीनों में स्मॉग को रोकने और एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं. एक सरकारी आदेश के मुताबिक, 1 नवंबर, 2026 से दिल्ली में नॉन-BS6 गाड़ियों की एंट्री और ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई है. ये पाबंदियां 31 जनवरी, 2027 तक लागू रहेंगी. | दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बिगड़कर “बहुत खराब” कैटेगरी (324 तक पहुंचने) तक पहुंच गया है, इसलिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने पूरे देश में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज 2 लागू कर दिया है.

CAQM ने एक बयान में कहा, “दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI), जो 31.10.2026 को 117 (‘मॉडरेट’ कैटेगरी) था, खराब मौसम की वजह से 01.11.2026 को AQI 261 (‘खराब’ कैटेगरी) के साथ तेज़ी से बढ़ा है और 02.11.2026 को और बढ़कर 324 (‘बहुत खराब’ कैटेगरी) हो गया है.”

GRAP स्टेज 2 के तहत क्या-क्या अलाउड है?

एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखते हुए ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए, दिल्ली की सड़कों पर एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा करने वाली खास गाड़ियों को अलाउड किया जाता है.

1. दिल्ली में रजिस्टर्ड पेट्रोल और डीज़ल कारें जो BS-IV और उससे ऊपर के स्टैंडर्ड को पूरा करती हैं (वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट या PUC के साथ). इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) और CNG से चलने वाली कारों को पूरी तरह से अलाउड किया गया है.

2. इलेक्ट्रिक, CNG या BS-VI डीज़ल इंजन पर चलने वाली इंट्रा-स्टेट और इंटर-सिटी बसें.

3. हल्के, मीडियम और भारी कमर्शियल व्हीकल (LCVs/MCVs/HCVs) जो BS-VI नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, CNG या इलेक्ट्रिक पावर, बशर्ते उनके पास वैलिड PUC हो.

4. एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड टेंडर और पुलिस गाड़ियों को पूरी तरह से छूट दी गई है.

GRAP स्टेज 2 के तहत क्या अलाउड नहीं है?

GRAP के स्टेज 2 के तहत, NCR राज्य सरकारों को प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए गाड़ी पार्किंग फीस बढ़ाने का आदेश दिया गया है.

GNCTD (दिल्ली सरकार) और NCR राज्य सरकारों को “नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में पब्लिक ऑफिस और म्युनिसिपल बॉडीज़ के लिए टाइमिंग में भी बदलाव करना होगा”.

अधिकारियों ने इन पर रोक लगाई है:

1. BS-III और उससे नीचे के स्टैंडर्ड वाली दिल्ली में रजिस्टर्ड पेट्रोल/डीज़ल गाड़ियां.

2. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड पेट्रोल और डीज़ल कारें जो BS-IV और उससे नीचे हैं, उन्हें राजधानी में एंट्री करने से रोक दिया गया है.

3. BS-IV और पुरानी इंट्रा-सिटी/इंटर-सिटी बसों और कमर्शियल गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक है.

4. जो भारी ट्रक दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं.

5. बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वाली किसी भी गाड़ी को इजाज़त नहीं है.

6. खुले में कचरा, पत्ते और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जलाना.

गाड़ियों पर लगी पाबंदियों को देखते हुए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने हफ़्ते के दिनों में एक्स्ट्रा ट्रिप चलाने का फ़ैसला किया है. मेट्रो के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “यह लोगों को अपनी प्राइवेट गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देने और पॉल्यूशन कम करने में मदद करने के लिए है.”

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