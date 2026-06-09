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Delhi Hospital Scam: 650 करोड़ के घोटाले से हिली दिल्ली! हेल्थ सिस्टम में बड़ा खेला; शुरू हुई ACB जांच

Delhi Govt Hospital Medical Equipment Scam: दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है. दरअसल, दिल्ली के हेल्थकेयर सिस्टम में ₹650 करोड़ के बड़े घोटाले का पता चलने के बाद जांच एजेंसियां ​​एक्टिव हो गई हैं.

By: Heena Khan | Published: June 9, 2026 1:35:24 PM IST

delhi hospital scam
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Delhi Govt Hospital Medical Equipment Scam: दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है. दरअसल, दिल्ली के हेल्थकेयर सिस्टम में ₹650 करोड़ के बड़े घोटाले का पता चलने के बाद जांच एजेंसियां ​​एक्टिव हो गई हैं. जानकारी के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों, मेडिकल इक्विपमेंट और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की खरीद में भारी गड़बड़ी के आरोप हैं. जिनके चलते एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने दिल्ली सरकार के निर्देशों पर FIR दर्ज की है और जांच में जुट गई है. बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक राजधानी के हेल्थकेयर सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही पर कई अहम सवाल खड़े हुए हैं. 

सरकार को करोड़ों का नुकसान 

बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों, मेडिकल इक्विपमेंट, बेडशीट, एक्स-रे मशीनों और एनेस्थीसिया इक्विपमेंट जैसी चीज़ों की खरीद में अच्छी खासी गड़बड़ी देखने को मिली है. जाँच के दौरान इस बात की जानकारी मिली है कि कई चीज़ें बाज़ार भाव से कहीं ज़्यादा दामों में खरीदी गई हैं. जिसकी वजह से सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है. यह मामला दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी से जुड़ा है, जो अलग-अलग अस्पतालों और हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लिए सामान खरीदने का काम करती है.

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कैसे हुआ खुलासा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला तब और गंभीर हो गया जब विजिलेंस डिपार्टमेंट की छापेमारी के दौरान कई अहम टेंडर से जुड़ी फाइलें गायब मिलीं. जांच अधिकारियों के मुताबिक, रिकॉर्ड रूम और तय लॉकर से कुछ संवेदनशील दस्तावेज़ गायब थे. लॉकर की जांच में अहम कागज़ात नदारद मिले, जिससे शक पैदा हुआ कि दस्तावेज़ जानबूझकर हटाए या छिपाए गए थे. जांच एजेंसियों का मानना ​​है कि संदिग्ध टेंडर जारी करने के लिए सेंट्रलाइज़्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया गया और कुछ मामलों में, पहले रोके गए टेंडर को जल्दबाजी में मंज़ूरी दे दी गई. यह भी आरोप है कि पसंदीदा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के ज़रिए पूरी खरीद प्रक्रिया में हेरफेर की गई, जिससे कुछ खास कंपनियों और सप्लायर को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.

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Tags: cm rekha guptadelhi hospitaldelhi news
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