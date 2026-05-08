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दिल्ली में बच्चों की बल्ले-बल्ले, 11 मई से शुरू होंगी गर्मी की छुट्टियां; इन क्लासेज की चलाई जाएंगी स्पेशल कक्षाएं

School Summer Vacation 2026 Delhi: दिल्ली में सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है. 11 मई से 30 मई तक बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा बोर्ड के छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेस भी चलाई जाएंगी. जानें पूरी जानकारी.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 8, 2026 5:43:36 PM IST

दिल्ली स्कूलों में हुई गर्मियों की छुट्टियां
दिल्ली स्कूलों में हुई गर्मियों की छुट्टियां


School Summer Vacation 2026: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की. हालांकि, कक्षा 9, 10 और 12 के छात्रों के लिए स्पेशल कक्षाएं 11 मई से 23 मई तक जारी रहेंगी. इसका उद्देश्य उनके परिणामों में सुधार करने और वैचारिक समझ को मजबूत करने में मदद मिल सके. 

क्या है जानकारी?

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई 2026 से 30 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा. हालांकि, पूर्ण अवकाश अवधि शुरू होने से पहले, शैक्षणिक प्रदर्शन को मजबूत करने और सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए कक्षा 9, 10 और 12 के छात्रों के लिए 11 मई से 23 मई 2026 तक स्पेशल कक्षाएं आयोजित की जाएंगी. 

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कब चलेंगी स्पेशल क्लासेज?

स्पेशल कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक संचालित की जाएंगी, जबकि शिक्षक सुबह 7:20 बजे से 11 बजे तक ड्यूटी पर रहेंगे. सभी उपचारात्मक कक्षाएं एक घंटे की होंगी और दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों में ये कक्षाएं अलग-अलग विंग में आयोजित की जाएंगी. दिल्ली सरकार ने कहा है कि स्कूलों को शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देना होगा और उपलब्ध संचार माध्यमों से अभिभावकों और छात्रों को समय सारणी की जानकारी देनी होगी. स्पेशल कक्षाओं के दौरान स्कूल यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है और उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी. सभी सरकारी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि छात्रों के कक्षा में आने से पहले अभिभावकों की सहमति प्राप्त करें. परिपत्र में कहा गया है कि पुस्तकालय अवकाश के दौरान स्व-अध्ययन और पुस्तकें जारी करने के लिए खुले रहेंगे.

प्रदान की जाएंगी ये सुविधाएं

विद्यालयों को स्वच्छ पेयजल, बुनियादी सुविधाएं और स्व-अध्ययन के लिए पुस्तकालय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए व्यक्तिगत ध्यान देने को प्रोत्साहित किया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर, विशेषकर नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में, अतिथि और संविदा शिक्षकों को भी नियुक्त किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: School Summer Holidays: गर्मी की वजह से कई राज्यों में छुट्टियों का ऐलान, जानें आपके राज्य में कब तक बंद रहेंगे स्कूल

Tags: delhi newsSummer Vacation
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