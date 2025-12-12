Home > दिल्ली > दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर अब लगेगी लगाम! आज से लागू हुए तीन टियर सिस्टम

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर आखिरकार लगाम लगने वाली है, सरकार ने ऐतिहासिक फीस रेगुलेशन एक्ट, 2025 को नोटिफाई कर दिया है. जानें इस 3-लेवल की कमेटी व्यवस्था से पेरेंट्स को कितनी राहत मिलेगी और शिकायत दर्ज करने के लिए 15% सपोर्ट की शर्त क्यों ज़रूरी है.

By: Shivani Singh | Published: December 12, 2025 2:01:21 PM IST

दिल्ली असेंबली ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी) बिल, 2025 पास कर दिया था। पेरेंट्स फीस में मनमानी बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। बिल पास होने के चार महीने बाद, दिल्ली सरकार ने अब इस कानून को ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है। लेफ्टिनेंट-गवर्नर वी.के. सक्सेना ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया।

नए कानून की मुख्य बातें:

  • इस नई व्यवस्था में फीस को रेगुलेट करने के लिए तीन-लेवल की कमेटी बनाई गई है:
  • स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी
  • डिस्ट्रिक्ट फीस अपीलेट कमेटी (ज़िला स्तर पर अपील के लिए)
  • रिविजन कमेटी (सबसे ऊपरी अथॉरिटी)

शिकायत करने के लिए 15% पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी

इस एक्ट का एक अहम हिस्सा यह है कि डिस्ट्रिक्ट-लेवल कमेटी को किसी भी शिकायत के लिए उस स्कूल के कम से कम 15% प्रभावित पेरेंट्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है. इससे पेरेंट्स भी फैसला लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे. पेरेंट्स एसोसिएशन ने पहले इस 15% की शर्त पर चिंता जताई थी, लेकिन नोटिफाई किए गए नियमों में यह शर्त बनी हुई है.

मनमानी फीस पर रोक

नए कानून के तहत, प्राइवेट और बिना सरकारी मदद वाले स्कूलों को कोई भी ऐसी फीस लेने की मनाही है जो साफ तौर पर तय न की गई हो और मंज़ूर न हो. यह एक्ट राजधानी के 1,500 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा.

कानून के चैप्टर II में कहा गया है कि सभी मंज़ूर फीस को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर बताना होगा, ताकि ‘ज़्यादा फीस’ वसूलने पर पूरी तरह रोक लग सके.

तय फीस हेड में एडमिशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज और सिक्योरिटी डिपॉज़िट शामिल हैं ये सब एक बार लगने वाले चार्ज हैं.

ट्यूशन फीस में स्कूल चलाने का ‘स्टैंडर्ड खर्च’ और पढ़ाई-लिखाई की एक्टिविटीज़ पर सीधे खर्च होने वाले पैसे शामिल होंगे। इस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बिल्डिंग बनाने जैसे कैपिटल खर्च के लिए नहीं किया जा सकता है.

इसके अलावा, टर्म फीस, एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट फीस को भी एक्ट में तय किया गया है.

कमेटियों का ढाँचा और काम:

1. स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमिटी

सदस्य: इसमें पाँच पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव (जिनमें महिलाएँ और पिछड़े ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन पक्का करना होगा) और तीन टीचर्स होंगे, जिन्हें वीडियो-रिकॉर्डेड ड्रॉ के ज़रिए चुना जाएगा।

चेयरपर्सन: मैनेजमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव.

मेंबर सेक्रेटरी: प्रिंसिपल को अपॉइंट किया जाएगा.

ऑब्जर्वर: दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऑब्जर्वर (जो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से छोटे रैंक का अधिकारी नहीं होगा) को नॉमिनेट करेगा, जो कमेटी की कार्यवाही पर नज़र रखेगा.

काम: यह कमिटी स्कूल मैनेजमेंट द्वारा तीन एकेडमिक ईयर के लिए लाए गए फीस स्ट्रक्चर को अप्रूव करेगी और ज़रूरी होने पर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जाँच भी कर सकती है.

ज़रूरी: फीस में बदलाव या तय करने के किसी भी प्रस्ताव के साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स (जाँचा गया सालाना खर्च का ब्यौरा) जमा करना ज़रूरी है.

2. डिस्ट्रिक्ट फीस अपीलेट कमिटी

गठन: DOE को हर ज़िले के लिए 15 जुलाई तक यह कमिटी बनानी होगी. यह ज़िले के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए अपील सुनने वाली अथॉरिटी होगी.

सदस्य: इसका चेयरमैन कोई मौजूदा या रिटायर्ड सरकारी अधिकारी होगा, जिसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक पेरेंट मेंबर सपोर्ट करेंगे.

समय सीमा: ज़िले लेवल पर रिव्यू 30 जुलाई तक पूरे हो जाने चाहिए.

3. रिविजन कमेटी (सबसे बड़ी अथॉरिटी)

गठन: कम से कम चार सदस्य होंगे, जिसमें चेयरपर्सन को सरकार नॉमिनेट करेगी. यह फैसला एक तीन सदस्यों वाली सर्च कमेटी की सिफारिश पर होगा.

अपील: डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ऑर्डर के 30 दिनों के अंदर (ज़रूरी होने पर 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है) रिविजन कमेटी में अपील की जा सकती है.

निपटारा: कमेटी को हर मामले को 45 दिनों के अंदर निपटाना होगा.

पावर: इस कमेटी के पास रिकॉर्ड मांगने, गवाहों को बुलाने, एक्सपर्ट की राय लेने और आखिरी, बाइंडिंग (मानना ज़रूरी) ऑर्डर जारी करने की पावर है. ये ऑर्डर तीन एकेडमिक सालों तक लागू रहेंगे.

इस नए एक्ट से उम्मीद है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर एक पारदर्शिता आएगी और पेरेंट्स को भी अपनी बात रखने का अधिकार मिलेगा.

