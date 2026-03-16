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Delhi Government: डीटीसी की 50 नई एसी बसें दिल्ली से वैष्णो देवी, खाटू श्याम और अयोध्या तक शुरू, जानें पूरा प्लान

Delhi Government: दिल्ली सरकार तीन प्रमुख धार्मिक स्थलों-कटरा (वैष्णो देवी), खाटू श्याम और अयोध्या-तक अंतर-राज्यीय बस सेवा शुरू करने जा रही है. डीटीसी 50 नई एसी बसों के साथ 17 अंतर-राज्यीय मार्गों पर कनेक्टिविटी बढ़ाएगा.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: March 16, 2026 11:25:54 PM IST

Delhi Government: डीटीसी की 50 नई एसी बसें दिल्ली से वैष्णो देवी, खाटू श्याम और अयोध्या तक शुरू, जानें पूरा प्लान


Delhi Government: दिल्ली सरकार ने तीन प्रमुख धार्मिक स्थलों तक अंतर-राज्यीय बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है. परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, आरामदायक और किफायती यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराना है.

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प्रमुख तीर्थस्थलों के लिए बस सेवा

नई बस सेवाएं दिल्ली से कटरा (वैष्णो देवी), खाटू श्याम (राजस्थान) और अयोध्या (उत्तर प्रदेश) तक संचालित की जाएंगी. इस कदम से दिल्ली के भक्तों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंचने का अवसर मिलेगा. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) जल्द ही 50 एसी बसों के साथ 17 अंतर-राज्यीय मार्गों पर कनेक्टिविटी बढ़ाएगा. ये बसें राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ (एसआरटीयू) की तय दरों पर चलाई जाएंगी.

नए रूट और शहरों की कनेक्टिविटी

नई योजना के तहत कई अतिरिक्त अंतर-राज्यीय मार्ग जोड़े जा रहे हैं. इनमें शामिल हैं:

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  • दिल्ली–नानकसर/गाजियाबाद बस टर्मिनल
  • दिल्ली–रेवाड़ी
  • दिल्ली–करनाल
  • दिल्ली–रोहतक
  • दिल्ली–अलवर
  • दिल्ली–जेवर
  • इन रूटों से रोजाना यात्रा करने वाले और क्षेत्रीय यात्री दोनों लाभान्वित होंगे.

बिहार कनेक्टिविटी पर भी जोर

दिल्ली सरकार दिल्ली और बिहार के बीच बस कनेक्टिविटी शुरू करने पर भी विचार कर रही है. राजधानी में बड़ी संख्या में पूर्वांचली समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए यह पहल उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर की जा रही है. इसके लिए दोनों राज्यों के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है.

पहले से चल रही अंतर-राज्यीय इलेक्ट्रिक बसें

डीटीसी ने पहले ही दिल्ली–बरौत (उत्तर प्रदेश), दिल्ली–सोनीपत, दिल्ली–धारूहेड़ा और दिल्ली–पानीपत (हरियाणा) रूट पर इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू कर रखी हैं. इन सेवाओं से राजधानी और पड़ोसी शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है. नई बस सेवाओं के शुरू होने से भक्तों को सुरक्षित, आरामदायक और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा. दिल्ली सरकार का लक्ष्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और अंतर-राज्यीय परिवहन सेवाओं को मजबूत करना है.

पर्यावरण और यात्री सुविधा पर जोर

नई बसें न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होंगी, बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी होंगी. यह पहल राजधानी में सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगी.

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Tags: delhi governmentdtc ac bus
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