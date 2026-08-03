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दिल्ली सरकार का डबल ऐलान! एक ओर आपदा प्रबंधन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, दूसरी ओर जेल मुआवजा योजना लागू

Delhi Government: दिल्ली सरकार ने 16 वर्षों बाद दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DSDMA) के कर्मचारियों के मानदेय में 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसके साथ ही जेलों में हिरासत के दौरान अप्राकृतिक मौत होने पर मृत कैदी के परिजनों को 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक मुआवजा देने की नई योजना भी लागू कर दी गई है. सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक जवाबदेही और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना है.

By: Ranjana Sharma | Published: August 3, 2026 4:19:55 PM IST

DSDMA कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी
DSDMA कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी


Delhi Government: दिल्ली सरकार ने दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DSDMA) के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. वर्ष 2009 के बाद पहली बार इन कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया गया है. इस फैसले के तहत प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत देना नहीं, बल्कि दिल्ली की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं आधुनिक बनाना है.

सरकार ने लिया बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से इन पदों की शुरुआत हुई थी. उस समय प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये तथा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का 20 हजार रुपये निर्धारित किया गया था. पिछले 16 वर्षों में महंगाई और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ीं, लेकिन कर्मचारियों के मानदेय में कोई संशोधन नहीं किया गया. अब सरकार ने इस लंबे इंतजार को खत्म करते हुए वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया है.

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दूसरे राज्यों से तुलना के बाद लिया गया निर्णय

सरकार के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समान जिम्मेदारियां निभाने वाले अधिकारियों को 45 से 50 हजार रुपये या उससे अधिक मानदेय मिलता है. दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में समान स्तर के संविदा कर्मचारियों का वेतन भी DSDMA कर्मचारियों से अधिक था. इसी असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है.

आपदा प्रबंधन में निभाते हैं अहम जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि DSDMA के कर्मचारी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं. इनमें जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना, जोखिम का आकलन करना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और मॉक ड्रिल कराना शामिल है. सरकार का मानना है कि इन कर्मचारियों की भूमिका दिल्ली को किसी भी आपदा के लिए तैयार रखने में बेहद महत्वपूर्ण है.

सरकारी अस्पताल पहुंचीं मुख्यमंत्री

इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मयूर विहार फेज-2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भी पहुंचीं. उन्होंने अधिकारियों की रिपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय सीधे मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की. अस्पताल में इलाज, दवाइयों की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी लेकर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जमीनी स्तर पर जायजा लिया.

जेलों में अप्राकृतिक मौत पर मिलेगा मुआवजा

दिल्ली सरकार ने राजधानी की जेलों में हिरासत के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत के मामलों में मृत कैदी के निकटतम परिजन या कानूनी वारिस को मुआवजा देने की नई योजना भी लागू कर दी है. योजना के तहत परिस्थितियों के आधार पर 5 लाख रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है और इसका उद्देश्य जवाबदेही तथा पारदर्शिता को मजबूत करना है.

किन मामलों में मिलेगा 7.5 लाख और कब मिलेंगे 5 लाख रुपये?

सरकार के अनुसार यदि किसी कैदी की मौत जेल के भीतर झगड़े, हिंसा या जेल कर्मचारियों द्वारा कथित मारपीट अथवा यातना के कारण होती है तो उसके परिजनों को 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं अधिकारियों की लापरवाही, मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ की लापरवाही अथवा आत्महत्या जैसे मामलों में 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.

इन मामलों में नहीं मिलेगा योजना का लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी से हुई मौत या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मृत्यु इस योजना के दायरे में नहीं आएगी. यह योजना केवल अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की जेलों में हुई अप्राकृतिक मौतों पर ही लागू होगी.

जांच के बाद ही जारी होगी सहायता राशि

योजना के तहत जेल अधीक्षक प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु का अंतिम कारण, मेडिकल हिस्ट्री और इलाज से जुड़ी पूरी जानकारी महानिदेशक (कारागार) को भेजेंगे. इसके बाद समिति मामले की समीक्षा करेगी और प्रशासनिक सचिव के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद पात्र परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी.

Tags: delhi government
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