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Delhi Government Change Electricity Subsidy Rule: क्या आधार बिना नहीं मिलेगी बिजली पर सब्सिडी, क्या है नियम और इसकी शर्तें

Delhi Government Change Electricity Subsidy Rule: दिल्ली बिजली विभाग और इसे लागू करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे मीडिया के ज़रिए आधार की ज़रूरत के बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार करें ताकि सब्सिडी पाने वालों को इस नए नियम के बारे में पता चल सके.

By: JP Yadav | Published: October 13, 2026 9:14:23 PM IST

Delhi Government Change Electricity Subsidy Rule: क्या आधार बिना नहीं मिलेगी बिजली पर सब्सिडी, क्या है नियम और इसकी शर्तें
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Delhi Government Change Electricity Subsidy Rule: दिल्ली में रह रहे लोगों को अगर बिजली पर सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी चाहिए तो उन्हें अपना आधार देना होगा. बिजली विभाग के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी पाने वालों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन या आधार होने का सबूत देना ज़रूरी कर दिया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस कदम का मकसद सब्सिडी पाने वालों की पहचान पक्की करना और सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचाना है. 30 सितंबर के नोटिफिकेशन में  कहा गया है कि दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का फ़ायदा लेने वाले ग्राहकों को वेब पोर्टल या सरकार द्वारा बताए गए किसी दूसरे तरीके से अपने आधार नंबर का सबूत देना होगा. इसे दिल्ली गजट में छापा गया है.

यह नियम किन पर लागू होगा?

यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो बिजली वितरण कंपनियों – जैसे BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) – के साथ-साथ नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज़ (MES) के इलाकों में सब्सिडी योजना के दायरे में आते हैं. आधार एक्ट, 2016 की धारा 7 के तहत जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस कदम का मकसद सब्सिडी पाने वालों की पहचान पक्की करना और सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचाना है. इस योजना का खर्च दिल्ली के कंसोलिडेटेड फंड से उठाया जाता है.

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क्या बिना आधार वाले ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिलेगी?

जिन ग्राहकों को अभी तक आधार नंबर नहीं मिला है, वे भी सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. वे आधार एनरोलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं और फ़ायदा पाने के लिए अपनी जानकारी के साथ 14 अंकों की एनरोलमेंट ID दे सकते हैं. बिजली विभाग और इसे लागू करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे मीडिया के ज़रिए आधार की ज़रूरत के बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार करें, ताकि लाभार्थियों को इस नए नियम की जानकारी हो सके. अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जल्द ही एक खास ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके तहत सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को हर साल अपनी पसंद को रिन्यू (नवीनीकृत) करना होगा.

Tags: delhi news
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