Delhi News: PM की अपील के बाद सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान; कैबिनेट मंत्री, विधायक और अधिकारियों को करना होगा पालन

CM Rekha Gupta Announcement: मिडिल-ईस्ट में जारी युद्ध और तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने और ईंधन का कम इस्तेमाल करने की अपील की है. प्रधानमंत्री ने लोगों से ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया.

उनकी इस अपील का असर कई राज्यों में देखने को मिला, खासकर भाजपा शासित राज्यों में सरकारें ईंधन बचत को लेकर सक्रिय नजर आईं. बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता और तेल की कीमतों के दबाव को देखते हुए सरकार ऊर्जा बचत पर जोर दे रही है.

दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री की अपील के बाद सीएम रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि वह खुद, उनके कैबिनेट मंत्री, विधायक और सरकारी अधिकारी पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों का कम इस्तेमाल करेंगे. इसके बजाय कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भाजपा के सभी विधायक और जनप्रतिनिधि भी इस पहल का पालन करेंगे.

उनका मानना है कि ऊर्जा संरक्षण केवल आर्थिक बचत नहीं बल्कि राष्ट्रहित से जुड़ी जिम्मेदारी है. दिल्ली सरकार का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करने के साथ-साथ प्रदूषण को भी नियंत्रित करना है.

दिल्लीवासियों से भी की गई अपील

दिल्ली सरकार ने आम लोगों से भी निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग कार पूलिंग, मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों को अपनाएं. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने की बात कही गई.

सरकार का कहना है कि अगर लोग छोटी दूरी के लिए भी निजी वाहन कम इस्तेमाल करेंगे, तो इससे तेल की बचत के साथ पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा. “तेल की बचत ही देश की सेवा” का संदेश देकर नागरिकों से जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई है.

वर्क फ्रॉम होम और आत्मनिर्भरता पर जोर

सरकार आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में ‘वर्क फ्रॉम होम’ को बढ़ावा देने पर भी विचार कर सकती है, ताकि ईंधन की खपत कम हो सके. इसके साथ ही आयातित तेल पर निर्भरता घटाने के लिए लोगों को सोच-समझकर ईंधन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

प्रधानमंत्री की अपील का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश उन चीजों की खपत कम करे, जिनके लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है. इससे ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिल सकती है.

केजरीवाल ने उठाए सवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रधानमंत्री की अपील पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि देश ने पहले भी कई संकट और युद्ध देखे हैं, लेकिन इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह के कड़े कदमों की घोषणा नहीं की थी. केजरीवाल ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक वजह हो सकता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भी सरकार को जनता के सामने स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए.

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