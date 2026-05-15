Delhi Gangrape: बस में खींचा और पीछे की तरफ धकेला फिर बारी-बारी! मिन्नतें करती रही लड़की लेकिन दरिंदो ने नहीं बख्शा; ऐसे की हैवानियत

Delhi Gangrape: दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने निर्भया हत्याकांड को फिर से ज़िंदा कर दिया है. ठीक उसी तरह बस में गैंगरेप और उसके बाद लड़की को सड़क पर फेंकना. जी हाँ! ये मामला दिल्ली का ही है. वहीं अब इस मामले में लड़की का बयान सामने आ रहा है. दिल्ली के पीतमपुरा की 30 साल की उस महिला ने बताया, जिसके साथ चलती बस में दो आदमियों ने गैंगरेप किया था. उसने कहा कि सरस्वती विहार बस स्टॉप पर पूछे गए एक सीधे-सादे सवाल ने उसकी उस रात का पूरा रुख ही बदल दिया. ‘मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, तभी एक प्राइवेट बस आकर रुकी. मैंने बस के अंदर खड़े एक आदमी से पूछा कि क्या समय हुआ है. उसने मुझसे बस के अंदर आकर बात करने को कहा. इसलिए, मैं बस में चढ़ गई, हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, आधी रात के बाद बस स्टैंड पर अकेली खड़ी वह महिला एक प्राइवेट बस के पास सिर्फ़ इसलिए गई थी ताकि वह अंदर बैठे एक आदमी से समय पूछ सके. पुलिस ने बताया कि इसके कुछ ही मिनटों बाद, चलती गाड़ी के अंदर कथित तौर पर उसके साथ गैंगरेप किया गया.

पुलिस ने खोले कई राज़

पुलिस ने बताया कि महिला ने उन्हें बताया कि वो दिन में पहले अपने भाई के घर सुल्तानपुरी गई थी, ताकि सामान शिफ़्ट करने में उसकी मदद कर सके. देर रात घर लौटते समय, उसने एक ई-रिक्शा लिया, जिसने उसे आउटर रिंग रोड पर सरस्वती विहार के पास उतार दिया. पुलिस के अनुसार, महिला के बस में चढ़ने के कुछ ही देर बाद बस चलने लगी. उसने आरोप लगाया कि आरोपियों में से एक ने उसे गाड़ी के पिछले हिस्से की ओर धकेला और चलती बस में ही उसके साथ रेप किया. महिला ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपियों से बार-बार गुहार लगाई कि वो उसे जाने दें. उसने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करूँगी. प्लीज़ मुझे जाने दो. घर पर मेरे तीन बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं.

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मिन्नते करती रही लड़की

उसने आगे आरोप लगाया कि जब बस नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास पहुँची, तो उसे रोक दिया गया और ड्राइवर ने भी उसके साथ रेप किया. उसने कहा कि जब वो नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास पहुँचे, तो उन्होंने बस रोक दी और फिर ड्राइवर ने भी मेरे साथ रेप किया, कथित हमले के बाद, महिला ने बताया कि वो उन आदमियों से लगातार मिन्नतें करती रही कि वे उसे छोड़ दें. उसने कहा कि मैंने उनसे कहा कि जो हो गया सो हो गया, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करूँगी. इसी वजह से उन्होंने मुझे जाने दिया. फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया.

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