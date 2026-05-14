गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा, कागजों में जब्त, सड़कों पर फर्राटा! दिल्ली से बिहार तक सवारियां ढो रही थी बस

Delhi Bus Gangrape Case: दिल्ली के रानी बाग में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई, जहां एक बस में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ. इस वारदात में इस्तेमाल होने वाली बस का कनेक्शन गोपालगंज से सामने आया है. पुलिस ने गैंगरेप केस में जांच की, जिसमें पता चला है कि जिस बस में गैंगरेप को अंजाम दिया गया, उसका रजिस्ट्रेशन गोपालगंज की एक निजी कंपनी के नाम पर है. ये बस परिवहन विभाग के नियमों को तार-तार करते हुए सड़कों पर रफ्तार भर रही थी.

भारी जुर्माने के बावजूद सड़क पर दौड़ रही थी बस

पता चला है कि जिस बस में गैंगरेप हुआ, उस पर परमिट, इंश्योरेंस और ओवरलोडिंग जैसे नियमों के उल्लंघन के लिए 4 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. इसमें से एक लाख रुपये चुकाए जा चुके हैं. वहीं तीन लाख रुपये अभी भी बाकी हैं. इसके कारण परिवहन विभाग ने बस को ‘डिजिटल रूप से इंपाउंड’ कर रखा था. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने आरोपों के बावजूद बस अवैध रूप से बिहार से दिल्ली के बीच चलाई जा रही थी.

कौन है बस का मालिक?

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये बस साईं दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज है. इस कंपनी का मालिक गोपालगंज के सिधवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर सदौवा गांव का रहने वाला है. आरोपी का नाम हैप्पी मल्होत्रा बताया जा रहा है. ये बस टूरिस्ट परमिट पर थी, लेकिन वैध अनुमति नहीं थी. इसके बावजूद ये बस दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली के बीच सवारियां पहुंचा रही थी.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 11 मई की रात को दिल्ली के रानी बाग इलाके में ड्राइवर और कंडक्टर ने महिला यात्री से सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही बस को भी जब्त कर लिया गया. वहीं बस पर भारी जुर्माना होने के बावजूद बस में यात्री सफर कर रहे थे और ये बस दिल्ली से बिहार के बीच चल रही थी. इसको लेकर भी जांच की जा रही है. साथ ही इस बस को चलाने में कौन से अधिकारी मिले हुए हैं, इसकी भी जांच की जा रही है.

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