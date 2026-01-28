Delhi Gangrape: शर्मसार हुई राजधानी! 10-14 साल के तीन लड़कों ने किया 6 साल की बच्ची का गैंगरेप; खून से लथपथ लौटी घर

Delhi Gangrape: अब दरिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी हैं. भारत में बढ़ते रेप के मामलों ने महिलाओं, बच्चियों और युवतियों को बुरी तरह झंकझोर कर रख दिया है. ऐसा ही एक घिनौना मामला दिल्ली के भजनपुरा इलाके से सामने आया है. दरअसल, पुलिस ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है कि 18 जनवरी को नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा में एक 6 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर 10, 13 और 14 साल के तीन लड़कों ने गैंगरेप किया. अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दो आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जबकि तीसरा लड़का और उसका परिवार गायब है. मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता, जो अपने माता-पिता और तीन भाई-बहनों के साथ रहती है, अब ठीक है और घर पर है.

मां ने बताई हैवानियत की कहानी

लड़की की मां का कहना है कि यह घटना 18 जनवरी को शाम करीब 7 बजे हुई. बच्ची खून से लथपथ घर लौटी और शुरू में उसने कहा कि वो गिर गई थी. मां ने बताया, “उसे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था. वो बेहोश हो गई. मैंने उसके चेहरे पर पानी डाला और उसे जगाया. जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि वो गिर गई थी. इसी बीच, हमारा पड़ोस का लड़का – एक 13 साल का लड़का – उसके पीछे दौड़ता हुआ आया और उसने भी वही कहानी दोहराई.” लगातार पूछने पर लड़की ने बताया कि 13 साल के पड़ोसी और दो अन्य लड़कोंने उसे खाना खिलाने का लालच देकर उसके साथ गलत काम किया.

परिवार के अनुसार, हमले से कुछ देर पहले लड़की अपने पिता के साथ बाहर गई थी. पिता ने उसे कैंडी दिलाने के बाद गली के एंट्रेंस पर छोड़ दिया था. मां ने बताया कि लड़कों ने उसे वहीं पकड़ लिया और उसे चाउमीन खिलाने का लालच देकर बहला-फुसला लिया. फिर वो उसे पास की एक खाली दो मंजिला इमारत में ले गए, जहां यह घटना हुई. लड़की ने हमें बताया कि उसके हाथ बांध दिए गए थे और मुंह बंद कर दिया गया था.

दर्द से गुजर रही पीड़िता

मामले की जानकारी रखने वाले एक पुलिस अधिकारी ने बताया, कि लड़की ने ये डिटेल्स पुलिस को भी बताई हैं. जब वो घर पहुँची, और उसकी माँ को पता चला कि क्या हुआ है, तो वे तुरंत जाफराबाद पुलिस स्टेशन गए, और बाद में उसका जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में इलाज किया गया. जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि लड़की “चल नहीं पा रही थी” और उसे ब्लीडिंग हो रही थी. HIV और दूसरी बीमारियों के लिए टेस्ट करवाने की सलाह दी गई.