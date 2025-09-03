Home > दिल्ली > बस कुछ घंटे और! दिल्ली में दिखेगा भयानक मंजर? खतरे के निशान से इतना ऊपर यमुना का पानी

बस कुछ घंटे और! दिल्ली में दिखेगा भयानक मंजर? खतरे के निशान से इतना ऊपर यमुना का पानी

Delhi Rain: पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना नदी अब उफान पर है। वहीँ इसका सबसे ज्यादा खतरा राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है। वहीँ सोमवार को हथिनी कुंड से 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली से आगरा तक बाढ़ का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

Published By: Heena Khan
Published: September 3, 2025 11:29:21 IST

Flood alert in Delhi(फाइल फोटो)
Flood alert in Delhi(फाइल फोटो)

Delhi Flood Alert: पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना नदी (yamuna river) अब उफान पर है। वहीँ इसका सबसे ज्यादा खतरा राजधानी दिल्ली(Delhi) पर मंडरा रहा है। वहीँ सोमवार को हथिनी कुंड से 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली से आगरा तक बाढ़ का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीँ इस दौरान सिंचाई विभाग का कहना है कि गुरुवार रात तक यह पानी आगरा पहुँच जाएगा और जलस्तर खतरे के निशान 499 फीट को पार कर जाएगा। वहीँ इस खबर के बाद प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को घर खाली करने के सख्त आदेश करने के लिए दिए हैं। इतना ही नहीं दिल्ली (Delhi) के लोगों को सावधान रहने की भी सलाह दी गई है। 

Flood News: पंजाब में भीषण बाढ़ से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त, भारत ने भारी बारिश को लेकर पाकिस्तान को किया अलर्ट

खतरे के निशान पर यमुना 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें पिछले 24 घंटों में गोकुल बैराज से आगरा (Agra) की तरफ लगभग एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे वाटर वर्क्स पर जलस्तर 496.7 फीट तक पहुँच गया है। वहीँ अब  हर दो घंटे में पानी बढ़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि पोइया घाट का श्मशान घाट जलमग्न हो गया है और शवों को गाड़ी से श्मशान घाट ले जाना पड़ रहा है। ताजगंज श्मशान घाट के 12 स्थल जलमग्न हो गए हैं। कैलाश, बल्केश्वर, हाथी और दशहरा घाट भी पानी में डूबे हुए हैं।

दिल्ली से आगरा तक अलर्ट 

सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आगरा पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीँ अब ताजमहल (Taj mahal) की सीमा तक पानी पहुँचने लगा है। सोमवार को हथिनी कुंड से छोड़ा गया पानी ओखला बैराज के रास्ते मंगलवार रात तक 1.15 लाख क्यूसेक तक पहुँच गया। गोकुल बैराज से भी 1.04 लाख क्यूसेक प्रति घंटे की दर से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार, शुक्रवार को जब पानी आगरा पहुँचेगा, तो जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है।

भारत ‘नौसेना’ को देने जा रहा ऐसा शस्त्र, थर-थर कांप उठेगा चीन-पाक; उल्टे पैर भागेंगे आतंकी

Tags: agra flooddelhi flood alertdelhi newstoday weatherYamuna River Flood
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
बस कुछ घंटे और! दिल्ली में दिखेगा भयानक मंजर? खतरे के निशान से इतना ऊपर यमुना का पानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बस कुछ घंटे और! दिल्ली में दिखेगा भयानक मंजर? खतरे के निशान से इतना ऊपर यमुना का पानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बस कुछ घंटे और! दिल्ली में दिखेगा भयानक मंजर? खतरे के निशान से इतना ऊपर यमुना का पानी
बस कुछ घंटे और! दिल्ली में दिखेगा भयानक मंजर? खतरे के निशान से इतना ऊपर यमुना का पानी
बस कुछ घंटे और! दिल्ली में दिखेगा भयानक मंजर? खतरे के निशान से इतना ऊपर यमुना का पानी
बस कुछ घंटे और! दिल्ली में दिखेगा भयानक मंजर? खतरे के निशान से इतना ऊपर यमुना का पानी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?