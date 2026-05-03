शाहदरा के विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, कई लोगों की मौत; तलाशी अभियान जारी

Delhi Fire Incident: शाहदरा के विवेक विहार में एक 4-मंज़िला इमारत में आग लग गई है. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि विवेक विहार में एक चार-मंजिला इमारत के एक घर में आग लग गई, जिसमें दूसरी मंजिल पर जान-माल का नुकसान हुआ है. अब तक 3-4 शव बरामद किए जा चुके हैं और बाकी बचे शवों की तलाश जारी है. हम अभी भी तलाशी अभियान चला रहे हैं.

इस दुखद घटना पर अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें बताया गया है कि पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में विवेक विहार स्थित एक चार-मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है.

कैसे लगी आग?

एक निवासी ने बताया कि एसी में हुए एक धमाके के कारण आग लगी. बताया जा रहा है कि करीब 12-15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हालांकि, 4-5 लोग अभी भी लापता हैं. आग सुबह करीब 03:13 बजे लगी थी. दमकल की गाड़ियां सुबह करीब 3:35 बजे मौके पर पहुंचीं. आग बुझाने के प्रयास जारी हैं.

#WATCH | Delhi: A fire broke out in a 4-storey building in Vivek Vihar, Shahdara. So far, 3-4 bodies have been found. Several fire tenders are on the spot. pic.twitter.com/5ZslBbmLmp — ANI (@ANI) May 3, 2026







एक अन्य निवासी चरणजीत सिंह ने बताया कि 10 से ज़्यादा गाड़ियां (दमकल) मौके पर पहुंचीं. दमकल विभाग ने बालकनी के रास्ते करीब 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन मुझे लगता है कि पीछे की तरफ वाले फ्लैटों से कुछ लोग खुद ही बाहर निकलने में कामयाब रहे. मुझे लगता है कि 1 या 2 परिवार अभी भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं.

#UPDATE | During preliminary enquiry, it has been found that nine persons have lost their lives in the said fire incident. Fire was found in the flats situated on the 2nd, 3rd and 4th floors. During rescue and fire extinguishing operations, 10/15 persons were rescued from the… https://t.co/FVJWxN99sr — ANI (@ANI) May 3, 2026







दिल्ली पुलिस ने क्या बताया?

इस दुखद घटना पर दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आग लगने की इस घटना में नौ लोगों की जान चली गई है. आग दूसरी, तीसरी और चौथी मंज़िल पर बने फ्लैटों में लगी थी. बचाव और आग बुझाने के काम के दौरान इमारत से 10-15 लोगों को बचाया गया; इनमें से दो लोगों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर DDMA के कर्मचारियों, ट्रैफिक अधिकारियों और स्थानीय पुलिस के साथ 12 दमकल गाड़ियां मौजूद थीं.

#WATCH | Delhi: Local Municipal Councillor Pankaj Luthra says, “Upon receiving the information, I rushed to the scene immediately. Upon arrival, I went straight upstairs. I have just come down from the upper floors… On the back side of the second floor, five bodies were… https://t.co/1FwBNc1RUz pic.twitter.com/SeY8ZFDhbu — ANI (@ANI) May 3, 2026







स्थानीय नगर पार्षद ने क्या कहा?

स्थानीय नगर पार्षद पंकज लूथरा ने कहा कि सूचना मिलते ही मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गयां. वहां पहुंचकर मैं सीधे ऊपर चला गया. मैं अभी-अभी ऊपर की मंज़िलों से नीचे आया हूं… दूसरी मंज़िल के पिछले हिस्से में पांच शव मिले… एक और शव पिछले हिस्से में मिला और तीन शव सबसे ऊपरी मंज़िल पर मिले. अभी पहचान करना नामुमकिन है. हम अभी भी आगे की जांच कर रहे हैं, लेकिन जब तक DNA जांच नहीं हो जाती, तब तक हम पीड़ितों का लिंग (gender) पता नहीं लगा पाएंगे… कुल मिलाकर नौ शवों की पुष्टि हुई है. हम अभी भी और लोगों की तलाश कर रहे हैं. लोग इसका कारण शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, लेकिन घटना के सही कारण के बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है.