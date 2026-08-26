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Delhi Family Court Verdict: चाचा-चाची को पापा-मम्मी कहते हैं बच्चे, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला… जज के सामने रो पड़ी मां

Delhi Family Court Verdict: कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों बच्चों ने अपने माता-पिता के तौर पर चाचा और चाची का नाम बताया और वे उन्हें 'पापा' और 'मम्मी' कहकर बुलाते हैं.

By: JP Yadav | Published: August 26, 2026 1:27:55 PM IST

Delhi Family Court Verdict: चाचा-चाची को पापा-मम्मी कहते हैं बच्चे, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला... जज के सामने रो पड़ी मां
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Delhi Family Court Verdict:  दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट ने एक मां की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी दो छोटी बेटियों की अंतरिम कस्टडी (कुछ समय के लिए देखभाल का अधिकार) उनके दादा-दादी और चाचा से मांगी थी. कोर्ट ने बच्चों के उनकी देखभाल करने वालों के साथ गहरे भावनात्मक जुड़ाव और उन्हें छोड़ने की अनिच्छा का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों की भलाई सबसे अहम है. 

सुनवाई के दौरान जस्टिस नरेश कुमार लाका गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 के तहत महिला की बेटियों की कस्टडी की अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहे थे. याचिका में दावा किया गया था कि 2022 में उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया था और उसे अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया गया, जो अब 7 और 10 साल के हैं. उसने कहा कि 2025 में अपने पति की मौत के बाद भी प्रतिवादियों ने उसे लड़कियों से संपर्क नहीं करने दिया.

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कोर्ट ने कहा कि कस्टडी और गार्जियनशिप के मामलों में नाबालिग की इच्छाओं और पसंद को उचित और सार्थक महत्व दिया जाना चाहिए, खासकर तब जब बच्चा समझदारी से अपनी पसंद तय करने की उम्र और परिपक्वता का हो. 19 अगस्त के फैसले में कहा गया कि मौजूदा मामले में नाबालिगों द्वारा जाहिर की गई इच्छाएं उनके मौजूदा भावनात्मक जुड़ाव और जिन हालात में वे पली-बढ़ी हैं. ऐसे उन्हें देखते हुए एक अहम बात हैं. उन्होंने याचिकाकर्ता के बारे में ना तो कुछ पूछा और ना ही जानने की उत्सुकता दिखाई, उनके साथ जाने की तो बात ही छोड़ दें.

दोनों बच्चों से जज ने की 5 मिनट बात

कोर्ट ने यह भी कहा गया कि सही फैसले तक पहुंचने के लिए कोर्ट ने दोनों बच्चों से अपने चैंबर में लगभग 5-5 मिनट तक बातचीत की और उनसे उनके नाम, पते, स्कूल का नाम, परिवार के सदस्यों, दोस्तों आदि के बारे में कुछ सामान्य सवाल पूछे. इसमें आगे कहा गया कि दोनों बच्चों ने अपने माता-पिता के तौर पर चाचा और चाची का नाम बताया और वे उन्हें ‘पापा’ और ‘मम्मी’ कहकर बुलाते थे. छोटी बेटी ने कहा कि वह याचिकाकर्ता को नहीं जानती और अपनी चाची को ही अपनी मां मानती है.

लंबे समय से देखभाल कर रहे चाचा-चाची 

जज लाका ने ज़ोर दिया कि तथ्यों और नाबालिगों के साथ कोर्ट की बातचीत से साफ़ पता चलता है कि याचिकाकर्ता को गार्जियन बनाना और बच्चों की कस्टडी उन्हें सौंपना बच्चों के भले के लिए सही नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उन लोगों के साथ उनका लंबे समय से बना रिश्ता टूट सकता है जिन्होंने उनकी देखभाल की है.  आदेश में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि इतने लंबे समय तक एक ही तरह से रहने के बाद अचानक बदलाव से उन्हें काफ़ी भावनात्मक और मानसिक परेशानी हो सकती है और इससे उनकी कुल भलाई और सुरक्षा की भावना पर बुरा असर पड़ सकता है. 

मां ने बेटियों की कस्टडी मांगी

यह मामला एक महिला की याचिका से शुरू हुआ, जिसमें उसने ‘गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890’ की धारा 12 के तहत अपने ससुराल वालों और अन्य रिश्तेदारों से अपनी 2 नाबालिग बेटियों की अंतरिम कस्टडी मांगी थी. याचिका के अनुसार, उसकी 2 बेटियों का जन्म 2016 और 2019 में हुआ था. उसने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में उसे ससुराल से निकाल दिया गया था और उसके बाद उसे अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया गया. उसके पति की 2025 में मौत हो गई, लेकिन उसने दावा किया कि प्रतिवादी उसे लड़कियों से मिलने या बात करने से रोकते रहे.

कस्टडी पाने की कोशिश तक नहीं की मां ने

 वहीं, प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि महिला ने खुद बच्चों को छोड़ दिया था और उनकी देखभाल नहीं की थी. उन्होंने कहा कि बच्चों के दादा-दादी, चाचा और चाची ने चार साल से ज़्यादा समय तक लगातार बच्चों की परवरिश की है और उन्हें उनकी मां की कस्टडी में भेजने से उनकी शारीरिक और मानसिक भलाई पर बुरा असर पड़ेगा.  

याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जिससे यह पता चले कि उन्होंने पहले कभी अपने बच्चों की कस्टडी लेने या पाने की कोशिश की थी. पिछले चार साल से ज़्यादा समय से बच्चों की परवरिश और देखभाल उनके दादा-दादी और चाचा (मृतक के बड़े भाई) और उनकी पत्नी कर रहे हैं.  महिला ने तर्क दिया कि पति की मौत के बाद वह बच्चों की स्वाभाविक अभिभावक (natural guardian) थी और आर्थिक रूप से उनका भरण-पोषण करने में सक्षम थी. प्रतिवादियों का कहना था कि बच्चे अपनी मौजूदा देखभाल करने वालों के साथ अच्छी तरह से रह रहे हैं. 

Tags: delhi news
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