Home > दिल्ली > Delhi EV Policy 2026: प्रदूषण पर बड़ा प्रहार! दिल्ली सरकार की नई EV Policy से इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा; जानें किसे मिलेगा 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट

Delhi EV Policy 2026: प्रदूषण पर बड़ा प्रहार! दिल्ली सरकार की नई EV Policy से इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा; जानें किसे मिलेगा 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट

Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है. अब यह प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल (LG) के पास भेजा गया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 29, 2026 3:44:39 PM IST

दिल्ली सरकार की नई EV Policy से इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा
दिल्ली सरकार की नई EV Policy से इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा


Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है. अब यह प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल (LG) के पास भेजा गया है. सरकार की योजना इसे 1 जुलाई 2026 से लागू करने की है. नई नीति का उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण कम करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है. यह पॉलिसी 31 अगस्त 2031 तक प्रभावी रहेगी.
 
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई ईवी पॉलिसी से दिल्लीवासियों को करीब 15 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलने का अनुमान है. सरकार ने दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया, ट्रक और ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं.

कई दौर की चर्चा के बाद तैयार हुई नई नीति

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने विभिन्न हितधारकों से कई दौर की चर्चा के बाद नई ईवी पॉलिसी का मसौदा तैयार किया. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे अंतिम स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है. परिवहन विभाग को इस नीति के क्रियान्वयन का नोडल विभाग बनाया गया है.

 इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी आकर्षक सब्सिडी

नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई श्रेणियों में प्रोत्साहन राशि तय की गई है.
  • इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर पहले वर्ष 30,000 रुपये तक की सब्सिडी.
  •  इलेक्ट्रिक ऑटो और तिपहिया वाहन पर 30,000 से 50,000 रुपये तक का इंसेंटिव.
  •  इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सहायता.
  •  ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए 20,000 रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव.
 पुराने BS-4 या उससे नीचे के निजी वाहन को स्क्रैप करने पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा.हालांकि, निजी इलेक्ट्रिक कारों पर सीधे खरीद सब्सिडी का प्रावधान नहीं रखा गया है.

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी राहत

नई ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, व्यावसायिक वाहन और 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी.वहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को 50 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी. 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को यह लाभ नहीं मिलेगा.

2027 और 2028 से बदलेंगे वाहन पंजीकरण के नियम

सरकार ने पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से कम करने का फैसला लिया है.1 जनवरी 2027 से नए तीनपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक रूप में होगा.अप्रैल 2028 से नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण भी केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किया जाएगा.इस कदम का उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है.

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा बड़ा विस्तार

सरकार सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी. इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के सहयोग से घरों में ईवी चार्जिंग के लिए अलग मीटर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि चार्जिंग सुविधाएं अधिक सुलभ बन सकें.

तीन साल तक दिल्ली से बाहर नहीं बेच सकेंगे वाहन

नई पॉलिसी के तहत खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को तीन वर्ष तक दिल्ली के बाहर बेचने की अनुमति नहीं होगी. सरकार का मानना है कि इससे सब्सिडी का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और वास्तविक खरीदारों को ही इसका लाभ मिलेगा.

Tags: 000 Crore EV PolicyDelhi EV PolicyDelhi EV Policy 2026Delhi Hybrid Vehicle Tax Waiver
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