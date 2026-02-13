Home > दिल्ली > Delhi Encounter: असद गैंग हुई खल्लास! सुबह-सुबह गोलियों की गूंज से राजधानी में दहशत; पुलिस ने 3 बदमाशों को ठोका

Delhi Encounter: असद गैंग हुई खल्लास! सुबह-सुबह गोलियों की गूंज से राजधानी में दहशत; पुलिस ने 3 बदमाशों को ठोका

Delhi Encounter: राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध की वजह से अब राजधानी की पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है. जिसके चलते आज सुबह-सुबह दिल्ली में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा.

By: Heena Khan | Published: February 13, 2026 6:56:54 AM IST

दिल्ली में आज सुबह-सुबह ठायं-ठायं की गूंज सुनाई दी है. दिल्ली के उस्मानपुर में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई.
दिल्ली में आज सुबह-सुबह ठायं-ठायं की गूंज सुनाई दी है. दिल्ली के उस्मानपुर में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई.


Delhi Encounter: राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध की वजह से अब राजधानी की पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है. जिसके चलते आज सुबह-सुबह दिल्ली में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा. दरअसल, दिल्ली के उस्मानपुर में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, शक्करपुर ने एक सेमी-एनकाउंटर में तीन बदमाशों को ढेर कर दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी बदमाश असद गैंग के मेंबर बताए जा रहे हैं. इतना ही नहीं पकड़े गए बदमाशों में गैंग का लीडर भी शामिल है. तीनों घायल हैं और अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है.

You Might Be Interested In

जानिए पूरा मामला 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम को जानकारी मिली थी कि मेरठ से असद गैंग का बदनाम लीडर अपने साथियों के साथ उस्मानपुर इलाके में आने वाला है. इस जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया. जैसे ही तीनों बदमाश बाइक पर आते दिखे, क्राइम ब्रांच टीम ने उन्हें सरेंडर करने के लिए चैलेंज किया. लेकिन, पुलिस से घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

Mahashivratri 2026 Upay: रुद्राभिषेक के बाद बीमार इंसान के साथ कर दें ये चीज, झट से स्वस्थ हो जाता शख्स

You Might Be Interested In

असद गैंग का एनकाउंटर 

वहीं फिर जवाबी कार्रवाई करने की बारी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की थी. एनकाउंटर के दौरान, क्राइम ब्रांच टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीनों बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें काबू कर लिया. लेकिन, बदमाशों की एक गोली एक SI को छूकर निकल गई. खुशकिस्मती से, उसने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और वो बच गया. तीनों बदमाशों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. गिरफ्तार किए गए तीनों लोग मेरठ में एक मर्डर केस में वॉन्टेड थे, जो आपसी रंजिश की वजह से हुआ था. घायलों में गैंग लीडर असद भी शामिल है. इन क्रिमिनल्स के खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं.

Aaj Ka Mausam: दिल्लीवालों सावधान! बादलों के साथ लौटेगी ठिठुरन, यूपी-बिहार में भी आंधी की आहट

You Might Be Interested In
Tags: crime newsDelhi encounterdelhi newsGangstershome-hero-pos-4
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026
Delhi Encounter: असद गैंग हुई खल्लास! सुबह-सुबह गोलियों की गूंज से राजधानी में दहशत; पुलिस ने 3 बदमाशों को ठोका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Encounter: असद गैंग हुई खल्लास! सुबह-सुबह गोलियों की गूंज से राजधानी में दहशत; पुलिस ने 3 बदमाशों को ठोका
Delhi Encounter: असद गैंग हुई खल्लास! सुबह-सुबह गोलियों की गूंज से राजधानी में दहशत; पुलिस ने 3 बदमाशों को ठोका
Delhi Encounter: असद गैंग हुई खल्लास! सुबह-सुबह गोलियों की गूंज से राजधानी में दहशत; पुलिस ने 3 बदमाशों को ठोका
Delhi Encounter: असद गैंग हुई खल्लास! सुबह-सुबह गोलियों की गूंज से राजधानी में दहशत; पुलिस ने 3 बदमाशों को ठोका