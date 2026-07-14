Delhi Electricity Bill: दिल्ली वालों का हनीमून पीरियड हुआ खत्म, अगले महीने से बढ़कर आएगा बिजली बिल; महंगी हुई इलेक्ट्रिसिटी

Delhi Electricity Bill : इस गर्मी में दिल्ली के लाखों बिजली कंज्यूमर्स को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली में बिजली एक बार फिर महंगी हो गई है, जिससे आपका महीने का बजट बिगड़ सकता है. दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने राजधानी की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (DISCOMs) को इस महीने से कस्टमर्स से 8 परसेंट तक का एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाने की हरी झंडी दे दी है. इस फैसले के बाद, दिल्ली वालों को अब पहले से ज़्यादा बिजली बिल देने होंगे. आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि बिल क्यों बढ़ रहे हैं और इसका हर कंपनी के कस्टमर्स की जेब पर कितना असर पड़ेगा.

दिल्ली के बिजली बिल क्यों बढ़ रहे हैं?

बिजली बिल बढ़ने की मुख्य वजह FPPAS (फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज) है. आसान शब्दों में कहें तो FPPAS का मतलब वह एक्स्ट्रा चार्ज है जो बिजली कंपनियां तब लगाती हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल (कोयला, गैस) महंगा हो जाता है या जब कंपनियों को बिजली खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं.

DERC के मुताबिक, मई 2026 के दौरान बिजली खरीदने की लागत काफी बढ़ गई थी. इस एक्स्ट्रा खर्च की भरपाई के लिए बिजली कंपनियों ने सरचार्ज बढ़ाने की इजाज़त मांगी थी, जिसे अब मंज़ूरी मिल गई है. यह व्यवस्था अगले आदेश तक हर महीने लागू रहेगी.

किस कंपनी के कस्टमर पर कितना असर पड़ेगा?

कमीशन ने दिल्ली की तीन बड़ी बिजली कंपनियों को अलग-अलग रेट पर एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाने की इजाज़त दी है. आप नीचे दिए गए टेबल से समझ सकते हैं कि आपके बिल पर कितना लोड बढ़ेगा:

किसे लगेगा सबसे बड़ा झटका, किसे मिलेगी कम राहत?

BSES कस्टमर (साउथ, वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल दिल्ली): अगर आपके घर में BSES (BRPL या BYPL) से बिजली आती है, तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज लगभग 7.5% से 8% बढ़ गया है.

अगर आपके घर में BSES (BRPL या BYPL) से बिजली आती है, तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज लगभग 7.5% से 8% बढ़ गया है. टाटा पावर कस्टमर (नॉर्थ दिल्ली): टाटा पावर (TPDDL) एरिया में रहने वालों पर थोड़ा कम असर पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सरचार्ज रेट में सिर्फ़ 2.21% की बढ़ोतरी की गई है.

क्या कीमतें और बढ़ सकती हैं?

DERC ने साफ़ किया है कि यह व्यवस्था टेम्पररी है. बिजली कंपनियों की खरीदने की लागत के आधार पर हर महीने इसका रिव्यू किया जाएगा. अगर कंपनियों को भविष्य में सस्ती बिजली मिलती है, तो यह चार्ज कम हो सकता है, लेकिन अगर बिजली खरीदना महंगा रहा, तो बढ़ा हुआ बिल आपको परेशान करता रहेगा.