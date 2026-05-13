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15 मई से शुरु होगा दिल्ली में ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन, जानें नए नियम की क्या है खासियत? लाइसेंसिंग प्रक्रिया में हुआ बदलाव

सरकार 15 मई से दिल्ली में ई-रिक्शा का पंजीकरण फिर से शुरू करने जा रही है, जिसमें अनधिकृत ई-रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नई शर्तें लागू की गई हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 13, 2026 6:58:40 PM IST

15 मई से शुरु होगा दिल्ली में ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन
15 मई से शुरु होगा दिल्ली में ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन


सरकार 15 मई से दिल्ली में ई-रिक्शा का पंजीकरण फिर से शुरू करने जा रही है, जिसमें अनधिकृत ई-रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नई शर्तें लागू की गई हैं.

बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने पिछले साल नवंबर में पंजीकरण रोक दिए थे और लाइसेंसिंग और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में प्रक्रियाओं में संशोधन करने पर काम किया था.

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नियम-प्रणाली में हुआ संशोधन 

संशोधित प्रणाली के तहत, अब एक लाइसेंस धारक के नाम पर केवल एक ई-रिक्शा पंजीकृत करने की अनुमति होगी. अधिकारियों ने कहा कि यह कदम एक ही व्यक्ति के नाम पर कई वाहनों को पंजीकृत करने और बाद में उन्हें दूसरों को किराए पर देने की प्रथा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है. 

इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि ई-रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी करने और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल 15 मई को फिर से खुल जाएगा. परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि ये बदलाव दिल्ली में ई-रिक्शा संचालन को विनियमित करने और अनधिकृत वाहनों और यातायात जाम से संबंधित चिंताओं को दूर करने के प्रयासों का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा, “हर व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ई-रिक्शा पंजीकृत होने से स्वामित्व बढ़ेगा और उल्लंघन कम होंगे। शहर में अनाधिकृत ई-रिक्शा अब जांच के दायरे में रहेंगे.” 

आवेदकों को लेना होगा प्रशिक्षण 

नए नियम के अनुसार पंजीकरण कराने के इच्छुक आवेदकों को अनिवार्य 10 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा करना होगा, जो निर्दिष्ट केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. हालांकि, लाइसेंस धारक के लिए एक वाहन की सीमा पंजीकृत परिवहन कंपनियों या संस्थागत परिसरों के भीतर कार्यरत ई-कार्ट संचालकों पर लागू नहीं होगी. ऐसी संस्थाओं को एक ही नाम से कई वाहन पंजीकृत करने की अनुमति जारी रहेगी. अधिकारियों ने बताया कि विभाग उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक तंत्र विकसित करने पर भी काम कर रहा है जिनके नाम पर पहले से ही एक से अधिक ई-रिक्शा पंजीकृत हैं. वार्षिक फिटनेस जांच के दौरान इन पंजीकरणों की समीक्षा की जा सकती है या उन्हें रद्द किया जा सकता है.

Tags: delhidelhi governmentdelhi news
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