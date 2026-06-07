Home > क्राइम > दिल्ली DU प्रोफेसर मर्डर केस: 200 लोग रिमांड पर, 13 से कड़ी पूछताछ, 4 राज्यों में छापेमारी…फिर 1400 किमी. दूर से घसीटे गए असली कातिल!

दिल्ली DU प्रोफेसर मर्डर केस: 200 लोग रिमांड पर, 13 से कड़ी पूछताछ, 4 राज्यों में छापेमारी…फिर 1400 किमी. दूर से घसीटे गए असली कातिल!

दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में डीयू प्रोफेसर की हत्या के पीछे बड़ा खुलासा हुआ है. करीब 200 लोग रिमांड पर हैं और 13 से कड़ी पूछताछ की जा रही है. इस बीच 1400 किमी दूर बैठे पति-पत्नी को हत्या की साजिश में गिरफ्तार भी किया है. पुलिस की जांच में कई बड़े तथ्य भी सामने आए हैं.

By: Kajal Jain | Published: June 7, 2026 4:05:09 PM IST

दिल्ली DU प्रोफेसर मर्डर केस: 200 लोग रिमांड पर, 13 से कड़ी पूछताछ, 4 राज्यों में छापेमारी...फिर 1400 किमी. दूर से घसीटे गए असली कातिल!
दिल्ली DU प्रोफेसर मर्डर केस: 200 लोग रिमांड पर, 13 से कड़ी पूछताछ, 4 राज्यों में छापेमारी...फिर 1400 किमी. दूर से घसीटे गए असली कातिल!


दिल्ली के एक हाईप्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं. न्यू अशोक नगर के एक पॉश अपार्टमेंट में डीयू की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल के संदिग्ध हालातों में मृत पाए जाने के बाद पुलिस ने करीब 200 लोगों को रिमांड पर लिया था. ईस्ट जिला पुलिस की 7 टीमों ने यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल तक छापेमारी की. सोसाइटी की गतिविधियों और लोगों पर कड़ी नजर रखी. फिर असली दोषियों को 1400 किलोमीटर दूर से घसीटने में कामयाब रहे. पुलिस ने बताया कि जांच-पड़ताल में 13 लोगों को गहरा शक था. ये मामला करोड़ों के संपत्ति विवाद का बताया जा रहा है.

डीयू प्रोफेसर के कातिलों का खुलासा

एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों से हवाले से बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल की हत्या के पीछे की साजिश संपत्ति विवाद से जुड़ी है. मृतका के नाना की पश्चिम बंगाल में एक प्रॉपर्टी थी, जिसमें एक दंपति किराएदार बनकर रह रहे थे.

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दोनों पति-पत्नी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते थे लेकिन देवस्मिता पॉल बार-बार प्रॉपर्टी खाली करने के दवाब बना रही थीं. दोनों पक्षों के बीच बढ़ते विवाद को शांत करने के लिए पति-पत्नी ने हत्या की साजिश रची और 1400 किमी. दूर पश्चिम बंगाल से चुपचाप दिल्ली स्थित आवास में घुंस आए.

बच्चे की आड़ में रचाई हत्या की साजिश

पुलिस की पूछताछ से सामने आया है कि दंपति ने अपने खूनी मंसूबों को छिपाने के लिए एक छोटे से बच्चे को हथियार बनाया ताकि किसी को उन पर शक न हो. एक सामान्य परिवार की तरह दंपति बच्चे के साथ देवस्मिता से मिलने न्यू अशोक नगर स्थित अपार्टमेंट पहुंच गए.

दोनों की जान-पहचान थी इसलिए किसी को शक नहीं हुआ. पुलिस के तथ्यों के मुताबिक, दंपति ने पहले बेहद शातिर रवैया अपनाते हुए फ्लैट में एंट्री की, अपने व्यवहार के चंगुल में महिला प्रोफेसर को फंसाकर घर पर ठहरे और समय रहते हथियार से वार करके फरार हो गए.

CCTV, तकनीकी जांच से हुआ खुलासा

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी सर्विलेंस का काफी अहम रोल रहा. तकनीकी साक्ष्यों के जरिए कातिलों तक पहुंच पाए.

रिपोर्ट की मानें तो पति-पत्नी ने महिला प्रोफेसर की हत्या के तुरंत बाद दिल्ली से निकलने की प्लानिंग पहले से की हुई थी जिसके बाद पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में पहुंचकर नॉर्मल व्यवहार करने लगे. लेकिन पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार करके हत्या के सबूतों को भी बरामद कर लिया है. 

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