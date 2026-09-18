Home > दिल्ली > Delhi Bus Strike: बस स्टॉप पर खड़े यात्री लेकिन नहीं आ रही बस! आज भी आक्रोश में DTC ड्राइवर; आखिर कब होगी मांग पूरी?

Delhi Bus Strike: बस स्टॉप पर खड़े यात्री लेकिन नहीं आ रही बस! आज भी आक्रोश में DTC ड्राइवर; आखिर कब होगी मांग पूरी?

Delhi DTC bus Strike: राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी बाधित रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, प्राइवेट कंसेशनेयर और प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों के बीच कई मीटिंग के बाद भी कंसेशनेयर द्वारा काम पर रखे गए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ड्राइवरों की सैलरी और काम करने की शर्तों को लेकर चल रहा गतिरोध हल नहीं हो पाया.

By: Heena Khan | Published: September 18, 2026 9:12:54 AM IST

Delhi Bus Strike
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Delhi DTC bus Strike: राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी बाधित रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, प्राइवेट कंसेशनेयर और प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों के बीच कई मीटिंग के बाद भी कंसेशनेयर द्वारा काम पर रखे गए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ड्राइवरों की सैलरी और काम करने की शर्तों को लेकर चल रहा गतिरोध हल नहीं हो पाया.

आज भी चलेंगी अतिरिक्त मेट्रो 

मेट्रो पर अतिरिक्त दबाव के कारण दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आठ अतिरिक्त ट्रेनों को बढ़ाई हुई फ्रीक्वेंसी के साथ चलाना जारी रखा है – एक दिन पहले किए गए इंतज़ाम को जारी रखते हुए – जबकि यात्रियों की संख्या के आधार पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच सर्विस के लिए आठ और ट्रेनों को स्टैंडबाय पर रखा है.

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क्या बोले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 

दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा, “हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ कई मीटिंग की हैं. प्रदर्शन कर रहे ड्राइवर कंसेशनेयर द्वारा काम पर रखे गए हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) द्वारा नहीं. हमने उनसे बात की है ताकि यह पक्का किया जा सके कि ड्राइवरों की शिकायतें सुनी जाएं और उनका समाधान किया जाए. हमने ड्राइवरों को यह भी भरोसा दिलाया है कि उनकी सभी जायज़ मांगें पूरी की जाएंगी.” मंत्री ने कहा कि DTC के करीब 4,000 ड्राइवरों को शुक्रवार को काम पर लौटने के लिए कहा गया है ताकि दिक्कत कम हो सके. उन्होंने कहा कि कई कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवरों के भी काम पर लौटने की उम्मीद है.

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DTC एम्प्लॉइज एकता यूनियन, जो कंसेशनेयर द्वारा रखे गए कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवरों और कॉर्पोरेशन के रोल वाले ड्राइवरों, दोनों को रिप्रेजेंट करती है, मांग कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवरों की सैलरी अभी के करीब ₹862 प्रति दिन से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति दिन की जाए. दूसरी मांगों में सरकारी छुट्टियों का पेमेंट, सालाना बोनस और मेडिकल कवर समेत सोशल-सिक्योरिटी बेनिफिट्स शामिल हैं. यूनियन ने यह भी आरोप लगाया है कि करीब 18 महीनों से महंगाई भत्ते में बदलाव नहीं किया गया है और 2024 से बेसिक बढ़ोतरी नहीं की गई है.

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Tags: Bus Strikedelhi newsDTC Bus Strike
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