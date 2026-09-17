Delhi DTC Bus Strike Today: आज भी ठप रहेंगी दिल्ली बसें, आखिर क्यों हड़ताल पर हैं 12,000 बस ड्राइवर? एक वीडियो में सब आएगा समझ

Delhi Bus Strike Today: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) की बसें चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे बुधवार को पूरी दिल्ली में बस सर्विस पर असर पड़ा. बेहतर सैलरी और फायदों की उनकी मांगों को हल करने के लिए बातचीत नाकाम रहने के कारण गुरुवार को भी विरोध जारी रहने की संभावना है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, DTC कर्मचारी एकता यूनियन के मुताबिक, करीब 12,000 ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल में शामिल हुए.

क्यों हो रही हड़ताल

यूनियन ने कहा कि DTC बसें चलाने वाले कर्मचारियों को अभी 862 रुपये की डेली सैलरी दी जाती है, जो दिल्ली सरकार द्वारा तय की गई मिनिमम सैलरी है.इसका तर्क था कि यह रकम आम तौर पर डेली-वेज वर्कर्स के लिए होती है और यह दिल्ली की बिज़ी सड़कों पर बड़ी बसें चलाने के लिए ज़रूरी स्किल और ज़िम्मेदारी को नहीं दिखाती है. यूनियन ने सवाल उठाया कि क्या ट्रेंड और लाइसेंस्ड बस ड्राइवरों को मिनिमम सैलरी देना सही है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसने यह भी आरोप लगाया कि महंगाई भत्ता, जिसे हर छह महीने में रिवाइज किया जाना चाहिए, पिछले डेढ़ साल से नहीं बढ़ाया गया है.

2 साल से पेंडिंग है बेसिक पे इंक्रीमेंट

यूनियन ने कहा कि हर पांच साल में मिलने वाला बेसिक पे इंक्रीमेंट आखिरी बार 2019 में लागू किया गया था और 2024 से पेंडिंग है. यूनियन के प्रेसिडेंट ललित चौधरी ने कहा कि वर्कर कम से कम 2,000 रुपये डेली वेज, सभी सरकारी छुट्टियों का पेमेंट, सालाना बोनस और मेडिकल स्कीम समेत बेहतर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने अब तक प्रोटेस्ट करने वालों से कॉन्टैक्ट नहीं किया है. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, चौधरी ने कहा, “हमारी हड़ताल शांतिपूर्ण है और हमने अपनी मांगों पर ध्यान दिए जाने तक बसें नहीं चलाने का फैसला किया है.”

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दिल्ली में चलती हैं 6,840 DTC बसें

दिल्ली में करीब 6,840 DTC बसें हैं. यूनियन ने दावा किया कि इनमें से कई बसों को चलाने वाली प्राइवेट एजेंसियों को सरकार प्रति किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट करती है, लेकिन उन्हें वर्करों को सिर्फ मिनिमम वेज देना होता है, और उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर ज़्यादा सैलरी देने की कोई मजबूरी नहीं होती. विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा कि सरकार ने DTC इलेक्ट्रिक बसों को मैनेज करने वाले प्राइवेट कंसेशनेयर को ड्राइवरों के साथ समस्याओं को तुरंत सुलझाने का निर्देश दिया है. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की और कहा कि ज़रूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं में रुकावट नहीं आनी चाहिए.