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Delhi Dry Day: दिल्ली में ड्राई डे का ऐलान, दो दिन नहीं मिलेगी शराब, अचानक क्यों लिया गया ये फैसला?

Delhi Dry Day News: दिल्ली आबकारी विभाग ने अगले दो दिन शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. विभाग के अनुसार यह फैसला सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. आदेश में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के इनपुट और मौजूदा हालात को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शराब की दुकानों को बंद किया जा रहा है.

By: Hasnain Alam | Published: October 8, 2026 8:50:59 PM IST

दिल्ली ड्राई डे समाचार
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Delhi Dry Day News: दिल्ली में अगले दो दिन ड्राइ डे रहने वाले हैं. दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने मौजूदा स्थिति और पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर एहतियाती कदम के तौर पर शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. ऐसे में 9 और 10 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहेंगी. आदेश के मुताबिक L6, L6FG, L8, L10, L14, L8 और L14 लाइसेंस के तहत चलने वाली सभी संबंधित रिटेल शराब की दुकानें इन दोनों दिनों में बंद रहेंगी. इसका मतलब हुआ कि सरकारी हो या प्राइवेट, सारी दुकान बंद रहेगी.

विभाग के अनुसार यह फैसला सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. आदेश में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के इनपुट और मौजूदा हालात को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शराब की दुकानों को बंद किया जा रहा है.

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दिल्ली में कई दिनों से विपक्ष का चल रहा प्रदर्शन

चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में कई दिनों से विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है. इसी बीच अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भी मैदान में उतर गई है. CJP ने भी 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. अभिजीत दीपके ने ऐलान किया था कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा.

एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि CJP के विरोध-प्रदर्शन से पहले दिल्ली भर में 20,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है. अधिकारी ने कहा कि जंतर-मंतर पर किसी भी विरोध-प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और लोगों से अपील की कि वे किसी भी अनधिकृत सभा में शामिल होने से बचें.

अगले दो महीने कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें?

बता दें कि दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर के बाद इस महीने 20 अक्टूबर मगंलवार को भी ड्राई डे रहेगा. इस दिन दशहरा का पर्व है. इसके बाद 8 नवंबर रविवार को दीवाली और 24 नवंबर मगंलवार को गुरु नानक जयंती के मौके पर भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी.

Tags: delhi news
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