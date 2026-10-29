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दिल्ली की सड़क पर डांसर गर्ल ने दिखाया गजब का साहस, आईफोन छीनकर भाग रहे थे बदमाश, स्कूटी से टक्कर मारकर पकड़ा

Phone Snatching Case: दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक डांसर गर्ल ने गजब का साहस दिखाया. फोन छिनकर भाग रहे बदमाशों को बिल्कुल धाकड़ अंदाज में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. जानें पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 29, 2026 4:38:29 PM IST

डांसर गर्ल ने दिखाई बहादुरों, फोन छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों को धर दबोचा
डांसर गर्ल ने दिखाई बहादुरों, फोन छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों को धर दबोचा


दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में फोन छीनकर भाग रहे दो बदमाशों को एक युवती ने पीछा कर पकड़वाने में मदद की. युवती ने अपनी स्कूटी से बदमाशों की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए. इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला?

26 वर्षीय खुशी माहेश्वरी नाम की युवती, जो  पेशे से डांसर हैं. जानकारी के मुताबिक, बुधवार को खुशी स्कूटी से जा रही थी, इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका आईफोन छीनने की कोशिश की. खुशी ने विरोध किया तो एक बदमाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और फोन छीनकर दोनों बाइक से भागने लगे.

स्कूटी से मारी टक्कर

इसके बाद खुशी ने बदमाशों का पीछा किया और कुछ दूरी पर उनकी बाइक में स्कूटी से टक्कर मार दी. टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर गए. खुशी ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया और उनकी मदद से दोनों को पकड़ लिया.
 
सूचना मिलने पर शालीमार बाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस के मुताबिक, दोनों की पहचान 19 वर्षीय समीर उर्फ कचरा, निवासी भलस्वा डेरी और 19 वर्षीय मोहित उर्फ मोहिता, निवासी मुकुंदपुर के रूप में हुई है.

पुलिस ने क्या जानकारी दी?

नॉर्थ वेस्ट जिला की डीसीपी आकांक्षा यादव ने बताया कि समीर पहले भी स्नेचिंग और आर्म्स एक्ट के मामलों में बुराड़ी थाने से पकड़ा जा चुका है. दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं. खुशी की इस पहल की डीसीपी आकांक्षा यादव ने सराहना की है. पुलिस ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और इनाम देने की घोषणा की है.



Tags: delhi crime newsiPhone SnatchingPhone SnatchingShalimar Bagh News
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