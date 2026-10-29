दिल्ली की सड़क पर डांसर गर्ल ने दिखाया गजब का साहस, आईफोन छीनकर भाग रहे थे बदमाश, स्कूटी से टक्कर मारकर पकड़ा

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में फोन छीनकर भाग रहे दो बदमाशों को एक युवती ने पीछा कर पकड़वाने में मदद की. युवती ने अपनी स्कूटी से बदमाशों की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए. इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला?

26 वर्षीय खुशी माहेश्वरी नाम की युवती, जो पेशे से डांसर हैं. जानकारी के मुताबिक, बुधवार को खुशी स्कूटी से जा रही थी, इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका आईफोन छीनने की कोशिश की. खुशी ने विरोध किया तो एक बदमाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और फोन छीनकर दोनों बाइक से भागने लगे.

स्कूटी से मारी टक्कर

इसके बाद खुशी ने बदमाशों का पीछा किया और कुछ दूरी पर उनकी बाइक में स्कूटी से टक्कर मार दी. टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर गए. खुशी ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया और उनकी मदद से दोनों को पकड़ लिया.

सूचना मिलने पर शालीमार बाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस के मुताबिक, दोनों की पहचान 19 वर्षीय समीर उर्फ कचरा, निवासी भलस्वा डेरी और 19 वर्षीय मोहित उर्फ मोहिता, निवासी मुकुंदपुर के रूप में हुई है.

पुलिस ने क्या जानकारी दी?