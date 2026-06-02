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Delhi Cylinder Blast : दिल्ली के मुकुंदपुर में बड़ा हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से ढही बिल्डिंग, मलबे में फंसा शख्स

Delhi Cylinder Blast : दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में मंगलवार को संदिग्ध एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक इमारत गिर गई.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 2, 2026 11:18:25 AM IST

दिल्ली के मुकुंदपुर में बड़ा हादसा
दिल्ली के मुकुंदपुर में बड़ा हादसा


Delhi Cylinder Blast : दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में एक संदिग्ध सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक इमारत गिर गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे.

तीन लोगों को मलबे से बाहर निकाला 

बचाव टीम ने तीन लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया है. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. जहां उनका डॉक्टर इलाज कर रहे हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, रेस्क्यू टीम ने तीन लोगों को बाहर निकाल लिया है. हालांकि, अभी भी एक व्यक्ति मलबे में फंसा हुआ है. बचाव दल का ऑपरेशन जारी है. लोगों ने बताया कि ये हादसा  एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हुआ है. धमाका इतना जोरदार था कि इसके प्रभाव से पूरी बिल्डिंग गिर गई और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. 

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दिल्ली फायर सर्विस ने दी जानकारी 

दिल्ली फायर सर्विस ने जानकारी देते हुए कहा कि “हमें जानकारी मिली कि मुकुंदपुर इलाके में एक मंज़िला मकान LPG सिलेंडर फटने के बाद गिर गया है. सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.” हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मलबे को हटाना शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया. 

6 लोग हुए घायल 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस घटना में छह लोग घायल हुए हैं. अभी उनकी हालत का पता नहीं चल पाया है और डॉक्टरों की मेडिकल जांच के बाद ही पता चलेगा. पुलिस के मुताबिक, जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ, उसका इस्तेमाल बर्तन चमकाने के लिए किया जाता था.

Tags: delhiDelhi Building CollapseMukundpur cylinder blast
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