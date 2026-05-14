Home > दिल्ली > Delhi Gangrape: दिल्ली में फिर निर्भया जैसा कांड! बस में लड़की का जिस्म नौंच डाला; फिर खून से लथपथ सड़क पर फेंका

Delhi Gangrape: दिल्ली में फिर निर्भया जैसा कांड! बस में लड़की का जिस्म नौंच डाला; फिर खून से लथपथ सड़क पर फेंका

Delhi Gangrape: एक बार फिर से दिल्ली से ही निर्भया जैसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली में एक चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना घटी है. रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली में एक बस के अंदर एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया.

By: Heena Khan | Published: May 14, 2026 8:28:20 AM IST

delhi gangrape in bus
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Delhi Gangrape: एक बार फिर से दिल्ली से ही निर्भया जैसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली में एक चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना घटी है. रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली में एक बस के अंदर एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. जी हाँ! निर्भया हत्याकांड लोगों के जहन से आज तक नहीं निकल पाया था कि दिल्ली से एक और कांड सामने आ गया है. पीड़िता ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए इस अपराध से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आइए इस घटना से जुड़ी उन जानकारियों पर नज़र डालें जो अब तक सामने आई हैं.

ऐसे बनाया बस में लड़की को हवस का शिकार 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में जिस बस में यह सामूहिक बलात्कार हुआ, वो कथित तौर पर एक निजी वाहन है. इस मामले पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई उस बस को भी ज़ब्त कर लिया है. फिलहाल, इस मामले से जुड़े दोनों आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं.पीड़िता, रज़िया (बदला हुआ नाम), पीतमपुरा की झुग्गियों में रहती है और मंगोलपुरी की एक फ़ैक्टरी में काम करती है. सोमवार रात को, अपना काम खत्म करने के बाद, वो पैदल घर जा रही थी. जब वो सरस्वती विहार में B-ब्लॉक बस स्टैंड के पास पहुँची, तो वहाँ एक स्लीपर बस रुकी. पीड़िता ने बस के दरवाज़े पर खड़े एक युवक से समय पूछा लेकिन, जवाब देने के बजाय, आरोपी ने ज़बरदस्ती उसे बस के अंदर खींच लिया. और उसे बारी-बारी हवस का शिकार बनाया गया. 

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7 किलो मीटर तक क्या गैंगरेप 

पीड़िता का कहना है कि, जैसे ही आरोपियों ने उसे घसीटकर बस के अंदर डाला, उन्होंने दरवाज़े बंद कर दिए और ड्राइवर को बस चलाने को कहा. इतना ही नहीं जब बस चल रही थी, तभी दो युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया. यह भयानक सिलसिला लगभग सात किलोमीटर तक जारी रहा, जो नांगलोई मेट्रो स्टेशन तक फैला हुआ था. लगभग दो घंटे तक यौन उत्पीड़न करने के बाद, रात करीब 2:00 बजे, आरोपियों ने पीड़िता को जो उस समय तक खून से लथपथ हो चुकी थी उसे सड़क पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए.

Tags: crime newsDelhi Gangrapedelhi newsgangrape news
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