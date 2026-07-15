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सोशल मीडिया पर हुआ प्यार… बात बढ़ी तो कर ली शादी, फिर घर आई दुल्हन किया ऐसा कांड, सुनकर रह जाएंगे सन्न

Crime News: आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी मिल जाती है और लोग एक-दूसरे से आसानी से जुड़ जाते हैं. लेकिन, सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है, उतना ही खतरनाक इसका गलत इस्तेमाल भी साबित हो सकता है. जी हां, हाल में एक ऐसी ही घटना घटी.

By: Lalit Kumar | Published: July 15, 2026 11:54:41 AM IST

दिल्ली की लुटेरी दुल्हन के बारे में जान हिल जाएंगे. (AI)
दिल्ली की लुटेरी दुल्हन के बारे में जान हिल जाएंगे. (AI)


Crime News: आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी मिल जाती है और लोग एक-दूसरे से आसानी से जुड़ जाते हैं. लेकिन, सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है, उतना ही खतरनाक इसका गलत इस्तेमाल भी साबित हो सकता है. फर्जी प्रोफाइल, साइबर ठगी, ऑनलाइन ब्लैकमेल, अफवाहें और निजी जानकारी का दुरुपयोग जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. कई बार छोटी-सी लापरवाही लोगों को जिंदगी भर का दर्द दे सकती है. जी हां, हाल में एक ऐसी ही घटना घटी. दिल्ली के वसंत कुंज में सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती एक युवक को भारी पड़ गई.

इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत धीरे-धीरे प्यार में बदली और दोनों ने मंदिर में शादी कर ली. लेकिन, शादी के कुछ समय बाद ही युवती युवक और उसके परिवार के करीब 30 लाख रुपये के गहने लेकर फरार हो गई. पीड़ित की शिकायत पर वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवती की तलाश शुरू कर दी है.

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कैसे शुरू हुआ प्यार का सिलसिला

पुलिस के अनुसार, वसंत कुंज निवासी 31 वर्षीय युवक अपनी मां के निधन के बाद मानसिक रूप से परेशान था. इसी दौरान अप्रैल 2026 में उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर एक युवती से हुई. युवती ने खुद को हीरा और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े संपन्न परिवार की बेटी बताया. उसने विदेशी शिक्षा, लग्जरी कारों और विदेश यात्राओं की बातें कर युवक का भरोसा जीत लिया. इसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी की, लेकिन कुछ ही समय बाद युवती करीब 30 लाख रुपये के गहने लेकर फरार हो गई. शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ठगी के साथ लव स्टोरी का अंत 

इंस्टाग्राम पर शुरू हुई एक लव स्टोरी का अंत ठगी की कहानी में बदल गया. सोशल मीडिया पर खुद को बड़े कारोबारी परिवार की बेटी बताने वाली एक युवती ने पहले युवक का विश्वास जीता, फिर मंदिर में शादी की. इसके बाद घर पहुंचने के बाद लाखों रुपये के गहने लेकर गायब हो गई. पुलिस अब लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुटी है.

मामले का पूरा घटनाक्रम

– युवक ने 7 मई को उसे जयपुर बुलाया, लेकिन वह ब्यूटी ट्रीटमेंट के कारण चेहरे पर सूजन होने का बहाना बनाकर नहीं पहुंची. बाद में एक महिला ने खुद को युवती की मां बताते हुए फोन किया और उसकी तरफ से माफी मांगी.

– 21 मई को युवती दिल्ली आई और एक होटल में रुकी. अगले दिन वह युवक के घर पहुंची, जहां उसने उसके पिता से मुलाकात की. इसके बाद वह युवक और उसके पिता के साथ हिमाचल के बद्दी स्थित फैक्ट्री भी गई. परिवार ने उसे महंगे गिफ्ट दिए. युवक के पिता ने पत्नी की 30 लाख रुपये की जूलरी भी उसे सौंप दी.

– 11 जून को रमेश नगर के आर्य समाज मंदिर में दोनों की शादी हो गई. कुछ दिन बाद एक बर्थडे पार्टी में एक महिला ने युवती को पहचान लिया. महिला ने बताया कि युवती पहले से शादीशुदा है. युवक ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि युवती जूलरी और गिफ्ट लेकर जा चुकी है.

पहले भी कर चुकी दो शादियां

पुलिस जाच में सामने आया कि युवती ने 2020 में जयपुर के लोकेन्द्र सिंह और 2023 में पुणे के विक्की थडानी से भी शादी की थी. आरोप है कि दोनों मामलों में भी उसने रुपये ऐठे थे. इनमे से एक मामले में शिकायत पहले से दर्ज है. पुलिस को आशंका है कि युवती किसी संगठित गैंग का हिस्सा हो सकती है.

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