Home > क्राइम > इंस्टाग्राम पर फंसाया, फैक्ट्री में रेप कर बनाया वीडियो… अब पुलिस ने किया सलाखो के पीछे

इंस्टाग्राम पर फंसाया, फैक्ट्री में रेप कर बनाया वीडियो… अब पुलिस ने किया सलाखो के पीछे

Delhi Crime News: दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 13 साल की एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि 30 साल के एक पड़ोसी ने प्यार का नाटक करके उसके साथ रेप किया.

By: Shristi S | Published: May 22, 2026 10:09:45 PM IST

दिल्ली में किशोरी के साथ रेप
दिल्ली में किशोरी के साथ रेप


Minor Girl Rape Case: देश की राजधानी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 13 साल की एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि 30 साल के एक पड़ोसी ने प्यार का नाटक करके उसके साथ रेप किया.

बाद में उसने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 13 साल की पीड़िता अपने परिवार के साथ खजूरी खास इलाके में रहती है. पिछले एक महीने से, उसका परिवार उसी इलाके में एक दूसरी जगह पर रह रहा है. खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में, पीड़िता ने बताया कि 30 साल का आरोपी अपनी बहन के साथ उसी बिल्डिंग में रहता था, जहां वह पहले रहती थी. वह युवक रोज अपनी बहन के साथ उसके घर आता-जाता था.

एक दिन, युवक ने इंस्टाग्राम पर उसे एक मैसेज भेजा, जिसमें उसने उसके प्रति अपनी पसंद ज़ाहिर की. इसके बाद, दोनों नियमित रूप से मिलने लगे. एक बार, युवक उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया और बाद में एक फैक्ट्री में ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ रेप किया. इस घटना के दौरान, उसने इस कृत्य का एक वीडियो बना लिया.

वीडियो वायरल की धमकी देकर करता था शोषण

वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर, उसने बार-बार पीड़िता का यौन शोषण किया. जब उसने अपने दोस्तों की मौजूदगी में भी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो पीड़िता ने अपनी मां को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

पीड़िता के बयान के आधार पर, पुलिस ने रेप, आपराधिक धमकी और POCSO एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

Tags: crimedelhirape
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

7 सुपरफूड जो बच्चों के दिमाग को बनाएंगे तेज

May 22, 2026

निमरित कौर अहलूवालिया का बिकिनी अवतार, देखें Photos

May 22, 2026

इन फिल्मों में दिखा प्यार और नफरत का संगम, देखें...

May 22, 2026

गर्मी में बेफिक्र खाएं 5 ड्राई फ्रूट, पर इस तरीके...

May 22, 2026

चेहरे को चमकाएंगी नहीं, ‘बर्बाद’ कर देंगी ये 6 DIY!

May 22, 2026

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026
इंस्टाग्राम पर फंसाया, फैक्ट्री में रेप कर बनाया वीडियो… अब पुलिस ने किया सलाखो के पीछे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इंस्टाग्राम पर फंसाया, फैक्ट्री में रेप कर बनाया वीडियो… अब पुलिस ने किया सलाखो के पीछे
इंस्टाग्राम पर फंसाया, फैक्ट्री में रेप कर बनाया वीडियो… अब पुलिस ने किया सलाखो के पीछे
इंस्टाग्राम पर फंसाया, फैक्ट्री में रेप कर बनाया वीडियो… अब पुलिस ने किया सलाखो के पीछे
इंस्टाग्राम पर फंसाया, फैक्ट्री में रेप कर बनाया वीडियो… अब पुलिस ने किया सलाखो के पीछे