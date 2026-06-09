Home > दिल्ली > पत्नी की हत्या कर बगल में रातभर सोता रहा पति, सुबह बेटे को बोला मम्मी को जगाओ, फिर कर डाला एक और कांड

पत्नी की हत्या कर बगल में रातभर सोता रहा पति, सुबह बेटे को बोला मम्मी को जगाओ, फिर कर डाला एक और कांड

Delhi Crime News: दिल्ली के टीकरी खुर्द में अवैध संबंध के शक में पहले तो पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी इसके बाद वह रात भर शव के साथ रहा.

By: JP Yadav | Last Updated: June 9, 2026 8:06:32 AM IST

Delhi Crime News: सोशल मीडिया के जरिये बन गए संबंध,युवक पत्नी की हत्या कर रातभर शव के साथ सोता रहा; सुबह बेटे ने किया चौंकाने वाला काम
Delhi Crime News: सोशल मीडिया के जरिये बन गए संबंध,युवक पत्नी की हत्या कर रातभर शव के साथ सोता रहा; सुबह बेटे ने किया चौंकाने वाला काम


Delhi Crime News:  देश की राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर पति ने पहले तो पत्नी की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी अपने 5 वर्षीय बच्चे के साथ रात भर शव के साथ रहा. इसके बाद सुबह फरार हो गया. वहीं, दूसरी ओर यह जानकारी सामने आ रही है कि महिला की हत्या के बाद पति तो फरार हो गया जबकि बगल में 5 साल का मासूम बच्चा शव के पास सोता रहा. पूरा मामला दिल्ली के टीकरी खुर्द का है. बताया जा रहा है कि यह हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई. 

मीडिया रिपोर्ट्स और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, टीकरी खुर्द में अवैध संबंध के शक में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी पति हत्या के बाद रात भर शव के साथ रहा और बाद में फरार हो गया. वहीं, कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को पुलिस ने घर के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति अमित ने बताया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य युवक के साथ संबंध था. यहां तक कि दोनों का संबंध भी था, हालांकि, इसकी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है. 

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गैर युवक के जिंदगी में आने से दंपती में होता था झगड़ा

अमित की मानें तो उसकी पत्नी इंस्टाग्राम पर हमेशा व्यस्त रहती थी. युवक से  दोस्ती होने के बाद वह परिवार और पति के प्रति भी लापरवाह हो गई थी. वह फोन पर युवक से जमकर बात करती थी. वहीं बात करने का विरोध करने पर झगड़ा करती थी. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था.

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घटना के दिन भी यानी शनिवार (06 जून 2026) को भी पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ. गुस्से में आकर पति ने रात में गला घोटकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. इस दौरान दोनों का बेटा इन सबसे अनजान था. बताया जा रहा है कि हत्या के बाद वह अपने 5 साल के बेटे के साथ सोता रहा फिर सुबह फरार हो गया. 

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बदबू आने पर पुलिस को दी सूचना

 हत्या के अगले दिन घर से बदबू आने के बाद लोगों को पुलिस ने सूचना दी. पुलिस के मौके पर पहुंचने मामला सामने आया. इसी में पता चला कि घटना के बाद आरोपी पति अमित अपने पांच वर्षीय बेटे को शव के साथ सोता हुआ छोड़कर फरार गया. अगले दिन सुबह बच्चा सुबह जगा और मां को जगाने की कोशिश की. वहीं, मां के न उठने पर बच्चा पड़ोस रहने वाली बुआ के पास गया. बच्चा दिनभर बुआ के पास रहा. 

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Tags: delhi news
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