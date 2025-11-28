दिल्ली में लिव-इन पार्टनर का मर्डर, कार में शव छोड़कर शराब पीकर सोया हत्यारा!

Delhi Crime News: राजधानी दिल्ली के छावला इलाके से दिल दहलाने के साथ-साथ बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां, एक 35 साल की महिला को उसके लिव-इन पार्टनर ने मौत के घाट उतार दिया. आखिर क्या है इसके पीछे की वजह जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

क्या है हत्या का पूरा मामला?

दरअसल, यह सनसनीखेज वारदात दिल्ली के छावला इलाके में हुई है, जहां एक 35 साल की महिला की उसके शराबी लिव-इन पार्टनर ने पैसों को लेकर हुए विवाद की वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया. यह घटना तब हुई जब उन दोनों के बीच का विवाद ज्यादा बढ़ गया था. शराब के नशे में धुत आरोपी वीरेंद्र ने गुस्से में आकर महिला को पहले बिस्तर पर गिराया और अपनी कोहनी से उसकी गर्दन दबाकर निर्मम हत्या कर दी.

पुलिस जांच में क्या हुआ खुलासा?

पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कि तो, यह सामने आया कि आरोपी वीरेंद्र पहले से ही शादीशुदा था और इतना ही नहीं उसे बच्चे भी थे. इन सबके बावजूद भी वह पिछले दो साल से मृतका के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की कोशिश में था. दोनों ने मिलकर महिला का पालम स्थित पुराना घर बेच दिया था. इसके अलावा घर बेचने के बाद मिले पैसे से आरोपी ने अगस्त में छावला में तीन मंजिला मकान खरीदा, लेकिन मकान को अपने नाम पर ही पंजीकृत करवाया था. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि घर बेचने के बाद बचे हुए लगभग 21 लाख रुपये वीरेंद्र के पास ही थे, इसी संपत्ति और पैसे को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. और आखिरी में जाकर यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वीरेंद्र ने महिला को मौत के घाट उतार दिया.

शव को ठिकाने लगाने की कोशिश नाकाम

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपने एक पुरुष और एक महिला दोस्त को घर बुलाया, जहां तीनों महिला के शव को छुपाने की कोशिश की. शव को छुपाने की योजना के तहत शव को कार में रखकर दूर ले जाया जाएगा और फिर फेंक दिया गया ताकि किसी को भी शक न हो. लेकिन, शराब के नशे की वजह से आरोपी अपनी गाड़ी को केवल 100 मीटर तक ही चला पाया और फिर वापस घर लौट गया. आरोपी ने हिला के शव को कार के अंदर ही छोड़ दिया और ऊपर कमरे में जाकर दोबारा शराब पीकर सो गया.

तो ऐसे हुआ साजिश का भंडाफोड़

वारदात के अगले दिन सुबह करीब 9 बजे, एक पड़ोसी की नज़र कार पर पड़ी. जैसे ही उसने कार के अंदर महिला के शव को देखा वह पूरी तरह से हैरान रह गया. घबराए पड़ोसी ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए घर में सो रहे आरोपी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल, पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हत्या के समय आरोपी के दोस्त भी मौजूद थे या नहीं. इसके साथ ही शव को ठिकाने लगाने की कोशिश में शामिल दोनों फरार दोस्तों की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है. अधिकारियों ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि यह हत्या केवल पैसों को लेकर हुए विवाद की वजह से ही की गई है.