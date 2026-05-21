दिल्ली में ‘खूनी’ वारदात: आधी रात मां-बेटे की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या, गहने-नकदी गायब, कातिलों की तलाश में पुलिस!

दक्षिणपूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी में एक डबल मर्डर केस ने इलाके में समसनी मचा दी है, जहां एक महिला और उसके बेटे की घर के अंदर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है. घर से लाखों की नकदी और गहने भी गायब हैं. पुलिस का अनुमान है कि देहरी हत्या के पीछे लूटपाट मकसद हो सकता है. इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया है. पुलिस भी मुजरिमों का पता लगाने के लिए एक्शन में आ गई है.

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली पुलिस ने बताया कि 21 मई को करीब 1:11 बजे गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें पीड़ित परिवार ने हत्या और चोरी के खिलाफ डीडी नंबर 13 के तहत मामला दर्ज कराया था. इस घटना की सूचना मृत महिला के पति ने दी थी, जिसके तुरंत बाद स्थानीय पुलिस थाने से एसएचओ और एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल पर गश्त की.

घटना के वक्त कहां था परिवार?

न्यूज18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीआर कॉल मृतक महिला के पति विष्णु साहू ने की थी, जो साप्ताहिक बाजारों में फल और सब्जी की दुकान लगाते हैं. रात करीब 12:30 बजे जब विष्णु साहू दुकान बंद करके घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था. जैसे-तैसे दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था. बताया जा रहा है कि परिवार 15 सालों पहले बंदायु से दिल्ली शिफ्ट हुआ था.

चाकू से गोदकर निर्मम हत्या

शिकायतकर्ता के मुताबिक, घर में 40 साल की पत्नी शारदा और 14 साल के बेटे खुशहाल की अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. वारदात को घर के अंदर अंजाम दिया गया, जिससे यह साफ है कि आरोपी पूरी तैयारी के साथ आए थे. घर से करीब ₹10 से ₹12 लाख कैश और गहने भी गायब है. पुलिस ने वारदात के पीछे लूट की साजिश बताई है.

पुलिस का शक कहीं और

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पुलिस इस डबल मर्डर और चोरी के केस की अलग एंगल से जांच कर रही है. फिल्हाल दोनों शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आसपास के लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है और संदिग्धों की तलाश में कई टीमें बनाई गई हैं.

इलाके में कोहराम

शुरुआती जांच से पता चला है कि मां और बेटे की चाकू से गोदकर हत्या की गई है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटनास्थल का मुआयना करने और सबूत जुटाने के लिए क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसके बाद साक्ष्य इकट्ठे किए गए.

फिल्हाल इलाके में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है और मामले की जांच जारी है. वारदात से जुड़े आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें कई जगह रेड कर रही है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या और घर में चोरी का मामला दर्ज कर लिया है.

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