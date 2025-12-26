Home > क्राइम > राजधानी दिल्ली एक बार फिर से हुई शर्मसार, 13 साल की नाबालिग को पहले जबरन पिलाई शराब और फिर कर दिया बड़ा कांड!

राजधानी दिल्ली एक बार फिर से हुई शर्मसार, 13 साल की नाबालिग को पहले जबरन पिलाई शराब और फिर कर दिया बड़ा कांड!

देश की राजधानी (Capital of India) दिल्ली (Delhi) से एक बार फिर से चौंकाने वाली घटना (Shocking Incident) सामने आई है, जिसने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 26, 2025 3:48:57 PM IST

Delhi Crime News
Delhi Crime News


Delhi teen forced to drink alocohol:  देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हो गई है. जहां, दिल्ली के बाहरी इलाकों से महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. ऐसा ही एक ताजा और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरी दिल्ली को एक बार फिर से हिला दिया है. आखिर क्या है पूरी घटना जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए. 

आखिर क्या है पूरी घटना?

दरअसल, यह शर्मसार करने वाली घटना, राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली में एक 13 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप और सु्ल्तानपुरी में शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म की घटनाओं ने एक बार फिर से महिलाओं के साथ-साथ नवजात लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं. 

दिल्ली के समयपुर बादली में 13 साल की नाबिलग मासूम को पहले तो दरिंदों ने जबरन शराब पिलाई और फिर उसके साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने इस वारदात में शामिल बैंक कर्मी और सैलून मालिक को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. फिलहाल, इस मामले की जांच SIT की टीम भी करने में जुटी हुई है. तो वहीं, दूसरी घटना सुल्तानपुरी की है, जहां शादी का झांसा देकर तीन साल तक युवती का जबरन शोषण किया गया. पुलिस की टीम लगातार इस घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. इतना ही नहीं, आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने अलग से टीम भी बनाया है. 

कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई?

आउटर-नॉर्थ जिले के डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी ने वारदात को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि, मामले में संज्ञान लेते हुए SIT की टीम ने सख्त से सख्त जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम ने POSCO एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर देगी. 

शादी का झांसा देकर 3 साल तक शोषण

सुल्तानपुरी इलाके में एक 18 साल की युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने तीन सालों तक पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगातार उसे जान से मारने की भी धमकी देता रहता है. पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि एक महीने पहले किसी और महिला से शादी कर ली, लेकिन जब पीड़िता को धोखे का एहसास हुआ तो उसने इस मामले को लेकर पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दज कराई. फिलहाल, इस मामले में पुलिसने आरोपी के खिसाफ POSCO एक्ट के तहत मामला दर्ज फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. इतना ही नहीं पुलिस ने इस घटना में आश्वासन देते हुए कहा फरार आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा. 

इन दोनों ही दिल दहला देने वाली घटना से एक बात यह साबित है कि, आज भी महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कब तक देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाली महिलाएं और युवती डर से जीती रहेंगी, और आखिर क्या है इसका उपाय? 

