Home > क्राइम > बिस्तर पर पड़ी थी लाश…अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट; दोस्त को फोन कर मांगी मदद

बिस्तर पर पड़ी थी लाश…अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट; दोस्त को फोन कर मांगी मदद

Delhi Crime: दिल्ली के मुनिरगा में किराये के मकान में रह रहे एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर दोस्त को फोन कर शव को ठिकाने लगाने के लिए मदद मांगी.

By: Sohail Rahman | Published: August 4, 2026 4:36:23 PM IST

दिल्ली में पति ने की पत्नी की हत्या
दिल्ली में पति ने की पत्नी की हत्या


Delhi Crime: दिल्ली के मुनिरका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां किराये के मकान में अपनी 20 साल की पत्नी की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में 24 साल के एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार किया गया है. उसने एक दोस्त के सामने अपना जुर्म कबूल किया था और शव को ठिकाने लगाने में मदद मांगी थी.

यह घटना रविवार को किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में एक PCR कॉल आने के बाद सामने आई. पुलिस ने बताया कि कॉल करने वाले ने पुलिस को जानकारी दी कि अनुराग उर्फ ​​अभिषेक ने अपनी पत्नी कनिका की हत्या कर दी है और वह शव को ठिकाने लगाने में मदद मांग रहा है.

You Might Be Interested In

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस की एक टीम मुनिरका में पाल डेयरी पहुंची, जहां कॉल करने वाले ने आरोपी की पहचान की, जो अपने घर के बाहर खड़ा था. पुलिस ने बताया कि मुनिरका के रहने वाले अनुराग को मौके पर ही पकड़ लिया गया. पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त अनुराग ने 1 अगस्त की रात उसे फोन करके तुरंत अपने घर के पास बुलाया था. जब वह वहां पहुंचा तो अनुराग ने कथित तौर पर उसे बताया कि उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है और उसे अपने कमरे में चलने के लिए कहा.

यह भी पढ़ें – चाय दुकान में बैठी छात्रा को जबरन ‘किस’ करने की कोशिश, विरोध करने पर की मारपीट, फिर जो हुआ…

बिस्तर पर पड़ी थी लाश

इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने देखा कि कनिका बिस्तर पर पड़ी थी, उससे खून बह रहा था और उसे कई चोटें आई थीं. आरोपी ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसने उसकी हत्या कर दी है और शिकायतकर्ता से बार-बार शव को ठिकाने लगाने में मदद करने का अनुरोध किया. शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि अनुराग ने उसका मोबाइल फोन ले लिया था.

डॉक्टरों ने मृत किया घोषित

इसके अलावा, अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाद में जब दोनों शिकायतकर्ता के घर के बाहर पहुंचे तो उसने गेट खुलवाने के लिए परिवार वालों को फोन करने के बहाने अपना फोन वापस ले लिया. अंदर जाने के बाद उसने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस शिकायतकर्ता और आरोपी को अनुराग के घर ले गई, जहां उन्हें कनिका का शव बिस्तर पर पड़ा मिला. उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने हत्या का मामला किया दर्ज

शिकायतकर्ता के बयान और शुरुआती जांच में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया. एक अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि अनुराग को अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर का शक था और माना जा रहा है कि यही हत्या की वजह है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.

यह भी पढ़ें – आधी रात महिला ग्राम प्रधान के कमरे से आने लगीं आवाजें, बगल से निकली खूबसूरत लड़की ने खोल दिया खतरनाक राज़

Tags: crime newsdelhi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा हेयर स्पा के नुकसान

August 4, 2026

सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली...

August 3, 2026

ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसान

August 3, 2026

इन 6 अनोखे किरदार में नजर आ चुके हैं सुनील...

August 3, 2026

साई सुदर्शन vs देवदत्त पडिक्कल, टेस्ट में कौन ज्यादा बेहतर?

August 3, 2026

‘रामायण’ के लिए किसने वसूली सबसे भारी रकम? हैरान कर...

August 3, 2026
बिस्तर पर पड़ी थी लाश…अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट; दोस्त को फोन कर मांगी मदद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिस्तर पर पड़ी थी लाश…अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट; दोस्त को फोन कर मांगी मदद
बिस्तर पर पड़ी थी लाश…अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट; दोस्त को फोन कर मांगी मदद
बिस्तर पर पड़ी थी लाश…अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट; दोस्त को फोन कर मांगी मदद
बिस्तर पर पड़ी थी लाश…अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट; दोस्त को फोन कर मांगी मदद