Home > दिल्ली > फिरोज ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, फिर 2 लाख में किया सौदा, हिरासत में उगले चौंकाने वाले राज

फिरोज ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, फिर 2 लाख में किया सौदा, हिरासत में उगले चौंकाने वाले राज

Mohammad Firoz Arrested: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नाबालिग तस्करी और यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. आरोप है कि उसने नाबालिग को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया और बाद में 2 लाख रुपये लेकर उसकी शादी राजस्थान में दूसरे व्यक्ति से करा दी. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 6, 2026 8:29:26 AM IST

नाबालिग के साथ दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार
नाबालिग के साथ दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार


Mohammad Firoz Arrested: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की आरके पुरम एनडीआर यूनिट ने नाबालिग तस्करी और यौन शोषण के एक चर्चित मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था. क्राइम ब्रांच के डीजीपी चंद्र कुमार सिंह के मुताबिक आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

2023 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला वर्ष 2023 में दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में दर्ज किया गया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी और सामने आए तथ्यों ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया था. पुलिस के अनुसार पीड़ित किशोरी तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके में पर्स बनाने का काम सीख रही थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात मोहम्मद फिरोज से हुई थी.

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ऐसे संपर्क में आया आरोपी

जांच में सामने आया कि 46 वर्षीय मोहम्मद फिरोज मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है. वह गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित एक फैक्टरी में काम करता था. आरोप है कि फिरोज ने किशोरी को अपने झांसे में लिया और धीरे-धीरे उसका विश्वास जीत लिया. इसके बाद वह उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाने लगा.

शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण

पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग को शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसका यौन शोषण किया. मामले की जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने लंबे समय तक किशोरी को भ्रम में रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. बाद में जब मामला सामने आया तो यह गंभीर आपराधिक केस में बदल गया.

2 लाख रुपये लेकर करा दी शादी

जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, वह यह थी कि आरोपी ने कथित तौर पर दो लाख रुपये लेकर नाबालिग की शादी किसी अन्य व्यक्ति से करा दी. पुलिस के अनुसार यह शादी राजस्थान के झुंझुनूं जिले में कराई गई थी. आरोप है कि पूरे घटनाक्रम में नाबालिग की इच्छा और अधिकारों की अनदेखी की गई. पीड़िता के परिजनों को जब पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और किशोरी को सुरक्षित बरामद किया गया. इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया.

मेडिकल जांच में हुई यौन शोषण की पुष्टि

पुलिस के अनुसार मेडिकल जांच में किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई थी. मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई. इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की. मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी. पुलिस का कहना है कि नाबालिग के साथ हुए अपराध को देखते हुए मामले को प्राथमिकता के आधार पर जांचा गया और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई.

आरोपी की ऐसे हुई गिरफ्तारी

मुख्य आरोपी मोहम्मद फिरोज की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस लगातार अभियान चला रही थी. उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी निगरानी, खुफिया जानकारी और मुखबिरों से मिले इनपुट के आधार पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी. आखिरकार उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ में खुल सकते हैं कई और राज

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियों को आशंका है कि मामले में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं. इसलिए पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह कोई संगठित नेटवर्क था या आरोपी अकेले ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था. क्राइम ब्रांच अब इस केस के हर पहलू की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ने नाबालिग को किन परिस्थितियों में अपने जाल में फंसाया और उसके बाद घटनाओं की पूरी श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी. फिलहाल मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ जारी है. आने वाले दिनों में जांच के दौरान और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

Tags: delhi crime branchmohammad firoz arrested
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