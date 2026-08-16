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Delhi Crime: होटल पर बुलाकर यास्मीन संग बार-बार किया गंदा काम! कोई और नहीं, बॉयफ्रेंड ही निकला हैवान; इंस्टाग्राम पर मिला था युव्क

Delhi Crime: आज के दौर में ज्यादातर दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए होती है. लेकिन ऐसे में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिखावटी होती हैं और उन्हें टूटने में टाइम नहीं लगता. ऐसा ही एक मामला सामने आया है.

By: Heena Khan | Published: August 16, 2026 11:55:58 AM IST

wazirabad crime
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Delhi Crime: आज के दौर में ज्यादातर दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए होती है. लेकिन ऐसे में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिखावटी होती हैं और उन्हें टूटने में टाइम नहीं लगता. ऐसा ही एक मामला सामने आया है. दरअसल, इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद एक 22 वर्षीय मेकअप आर्टिस्ट को होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पहले उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद शादी का झांसा देकर उसे पुलिस में शिकायत नहीं करने के लिए मनाया. आरोप है कि आठ अगस्त को आरोपी ने उसे दोबारा होटल में बुलाया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया. इस दौरान युवती की हालत बिगड़ गई. आरोपी उसे होटल के कमरे में छोड़कर फरार हो गया. गंभीर हालत में उसे राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

ऐसे हुई दोस्ती 

पुलिस के अनुसार, पीड़िता वजीराबाद इलाके में परिवार के साथ रहती है. पिता की तबीयत खराब रहने की वजह से परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभालने के लिए वो मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करती है. वो इंस्टाग्राम पर मेकअप से जुड़े टिप्स और रील अपलोड करती है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पिछले साल अगस्त में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी पहचान साहिब नाम के युवक से हुई थी. साहिब ने खुद को मेकअप आर्टिस्ट बताया. दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फोन पर भी बात होने लगी. पीड़िता का आरोप है कि कुछ समय बाद साहिब उस पर मिलने के लिए दबाव बनाने लगा.

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झांसा देकर बुलाया होटल 

पीड़िता के मुताबिक, जुलाई में साहिब मुखर्जी नगर स्थित एक होटल में ठहरा. उसने यास्मीन को होटल में बुलाकर कारोबार के सिलसिले में कुछ लोगों से मिलाने की बात कही. जब वह होटल के कमरे में पहुंची तो वहां साहिब अकेला था. आरोप है कि साहिब ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद वह अचेत हो गई. पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान साहिब ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया और पुलिस में शिकायत नहीं करने के लिए उसे मनाया.

दुबारा किया दुष्कर्म 

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आठ अगस्त को साहिब बुराड़ी बाईपास के पास आया. उसके साथ एक अन्य युवक भी था. आरोप है कि इसके बाद वो यास्मीन को जीटीबी नगर स्थित एक होटल में ले गया. पीड़िता के अनुसार, होटल में साहिब ने उसके साथ दोबारा दुष्कर्म करने की कोशिश की. विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और दुष्कर्म किया. इस दौरान उसकी हालत गंभीर हो गई. हालत बिगड़ती देख आरोपी उसे कमरे में ही छोड़कर फरार हो गया.

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लहूलुहान थी महिला 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरोप है कि युवती ने किसी तरह होटल स्टाफ से संपर्क किया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गंभीर हालत में राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया. उपचार के बाद गुरुवार को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

Tags: crime newsdelhi news
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