Delhi Crime: पहले 4 हैवानों ने फिर कुत्तों ने नोंचा लड़की का बदन! दिल्ली में फिर पैदा हुए हवस के शैतान; दिल दहला देगा हैवानियत का ये मामला

Delhi Murder Case: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक और लड़की हवस का शिकार बनी और जिस दर्दनाक तरीके से उसका रेप हुआ वो बेहद दिल दहला देने वाला था. सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि दरिंदगी के बाद उस लड़की को बेरहमी से मौत के घाट भी उतार दिया गया, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना दिल्ली के स्वरूप नगर में हुई. साथ ही बता दें कि 13 सितंबर को, कुशक रोड के पास एक खुले मैदान में लगभग 16 साल की एक नाबालिग लड़की की लाश बरामद हुई है. इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई. हैरानी की बात ये है कि उस नाबालिग लड़की का रेप करने वाले लड़के भी नाबालिग हैं. जिनकी उम्र 16-17 साल है.
चाकू के निशान और कुत्तों तक ने नोंचा बदन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लड़की के शरीर पर चाकू के निशान थे. इस मामले में शिवम उर्फ सुदामा (19) को गिरफ्तार किया गया है, और उसके तीन साथियों को भी हिरासत में लिया गया है. तीनों की उम्र 16 से 17 साल है और वे नाबालिग हैं. आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए दो चाकू और अपराध के समय पहने हुए कपड़े भी बरामद किए गए हैं. इस हैरान कर देने वाले मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि उन्होंने 50 से ज़्यादा CCTV कैमरों से फुटेज स्कैन की और एक संदिग्ध टेंपो की मूवमेंट का पता लगाया. इसके बाद, 72 घंटों के अंदर केस सॉल्व कर लिया गया. बताया गया कि मृतक लड़की स्कूल ड्रॉपआउट थी और अपने परिवार का गुज़ारा करने के लिए काम ढूंढ रही थी.
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ऐसे कर डाली हत्या
HT के मुताबिक, मृतक लड़की आरोपियों में से एक को जानती थी, जो 17 साल का है. वो 10 सितंबर की शाम को उससे मिलने गई थी. शुरुआती जांच का हवाला देते हुए, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, उसने लड़की के साथ रेप किया, और जब उसने उसे धमकी दी, तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया, जिन्होंने भी उसके साथ रेप किया. वे सभी नशे में थे. उसके साथ रेप करने के बाद, वे उसे एक खेत में ले गए और 11 सितंबर की सुबह उसे छह से ज़्यादा बार चाकू मारा. उन्होंने लाश को पत्तों और मिट्टी के नीचे छिपाने की कोशिश की. बाद में वो एक टेम्पो में भाग गए. इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि लड़की की लाश को कुत्तों ने भी नहीं छोड़ा.
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