Home > दिल्ली > Delhi CM Rekha Free Gas Cylinder: दिल्ली की किन 17 लाख लोगों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर, लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

Delhi CM Rekha Free Gas Cylinder: दिल्ली की किन 17 लाख लोगों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर, लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

Delhi Free Gas Cylinder Scheme: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के लिए कैबिनेट ने 242 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 3, 2026 7:43:54 PM IST

दिल्ली की 17 लाख लोगों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर
दिल्ली की 17 लाख लोगों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर


Delhi CM Rekha Free Gas Cylinder: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है. इस फैसले को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई है. यह योजना बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा थी, जिसे सरकार बनने के एक साल पूरे होने पर लागू किया जा रहा है.

कैबिनेट ने 242 करोड़ रुपये के फंड को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के लिए कैबिनेट ने 242 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है. इसके तहत दिल्ली के पात्र गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर की कीमत के बराबर राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. सरकार सिलेंडर के बदले 853 रुपये की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए देगी.
 
इस योजना का लाभ केवल एलपीजी सिलेंडर उपयोग करने वालों को ही नहीं, बल्कि पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) इस्तेमाल करने वाले पात्र परिवारों को भी मिलेगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड धारकों के खातों में यह राशि सीधे भेजी जाएगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो और लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे.

होली से लागू होगी योजना

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना इसी होली से लागू होगी और दिवाली पर भी दोबारा मुफ्त सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा. उन्होंने इसे सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम बताया और कहा कि आगे भी इसी तरह अन्य घोषणाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा.

गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को मिलेगी राहत – सरकार

सरकार के मुताबिक, इस योजना से करीब 17.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को फायदा मिलेगा. बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना से त्योहारों के दौरान घरेलू खर्च का बोझ कम होगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन की जरूरत नहीं है—राशन कार्ड धारकों और पात्र PNG उपभोक्ताओं को DBT के जरिए राशि अपने-आप ट्रांसफर की जाएगी. लाभ पाने के लिए राशन कार्ड, आधार और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है. सरकार ने इसके लिए 242 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और करीब 17.5 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Delhi CM Rekha Free Gas CylinderDelhi Free Gas Cylinder Schemedelhi newsGupta Delhi CM Free Gas CylinderRekha Gupta Government LPG Scheme
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत हसीनाएं, यहां देखें...

February 3, 2026

बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?

February 3, 2026

बेबी गर्ल के कुछ ऐसे नाम जो ‘ग्लोबल’ लेकिन पूरी...

February 3, 2026

अगर आप भी हैं भोजपुरी फिल्मों के दीवानें, तो यहां...

February 2, 2026

शमिता शेट्टी का फिटनेस मंत्रा

February 2, 2026

ग्रैमी अवॉर्ड्स सिंगर का टॉपलेस लुक, देख फटी रह जाएंगी...

February 2, 2026
Delhi CM Rekha Free Gas Cylinder: दिल्ली की किन 17 लाख लोगों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर, लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi CM Rekha Free Gas Cylinder: दिल्ली की किन 17 लाख लोगों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर, लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
Delhi CM Rekha Free Gas Cylinder: दिल्ली की किन 17 लाख लोगों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर, लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
Delhi CM Rekha Free Gas Cylinder: दिल्ली की किन 17 लाख लोगों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर, लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
Delhi CM Rekha Free Gas Cylinder: दिल्ली की किन 17 लाख लोगों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर, लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?