बीटिंग रिट्रीट के कारण कल दिल्ली में ये रास्ता रहेगा बंद, जानें मेट्रो का हाल

New Delhi: 29 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की गई है. इस संबंध में दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों और आम जनता के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. घर से निकलने से पहले इन एडवाइजरी को देखना जरूरी है, नहीं तो आपको सड़कों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव
दिल्ली पुलिस के अनुसार 29 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा.
प्रभावित इलाकों में शामिल
- विजय चौक
- रफी मार्ग
- इंडिया गेट
- राष्ट्रपति भवन और आसपास के इलाके
इस दौरान विजय चौक और आसपास की मुख्य सड़कों पर सामान्य ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहेगा. कई रास्तों पर डायवर्जन लागू किया जाएगा. कुछ सड़कें सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए आरक्षित रहेंगी. बस रूट बदले जाएंगे, और कुछ टर्मिनलों से सेवाएं सीमित हो सकती है.
आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.
मेट्रो सेवाओं के संबंध में DMRC की एडवाइजरी
दिल्ली मेट्रो ने घोषणा की है कि 28 और 29 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक उद्योग भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों के रफी मार्ग की तरफ के एग्जिट गेट बंद रहेंगे. हालांकि मेट्रो ट्रेन सेवाएं सामान्य रहेंगी. यात्रियों को बाहर निकलने के लिए वैकल्पिक गेट का इस्तेमाल करना होगा. DMRC ने लोगों से स्टेशनों पर की गई घोषणाओं का पालन करने की अपील की है.
बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखते हुए 29 जनवरी तक सभी दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है. अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए है. फ्रिस्किंग और सामान की स्कैनिंग में सामान्य से ज़्यादा समय लग सकता है.
यात्रियों से अनुरोध
- कृपया अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय निकालें.
- कतारों में अनुशासन और धैर्य बनाए रखें.
- सुरक्षा कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.
प्रशासन की अपील
प्रशासन का कहना है कि इस कार्यक्रम के दौरान सुचारू सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन केवल जनता के सहयोग से ही संभव है. आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यह कार्यक्रम सम्मानपूर्वक और बिना किसी रुकावट के संपन्न हो.