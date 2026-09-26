Home > दिल्ली > बक्से में खोपड़ी और हड्डियां! कबाड़ से मिला इंसानी कंकाल: सफाई अभियान के दौरान फटी रह गईं कर्मचारियों की आंखें

बक्से में खोपड़ी और हड्डियां! कबाड़ से मिला इंसानी कंकाल: सफाई अभियान के दौरान फटी रह गईं कर्मचारियों की आंखें

Delhi Crime: दिल्ली में सफाई अभियान तब रहस्य बन गया जब सेंट्रल दिल्ली में कबाड़ के ढेर के बीच कंकाल जैसा एक ढांचा मिला, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया.दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह खोज तब हुई जब सफाई अभियान चल रहा था.

By: Heena Khan | Published: September 26, 2026 1:53:36 PM IST

Delhi Crime News
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Delhi Crime: दिल्ली में सफाई अभियान तब रहस्य बन गया जब सेंट्रल दिल्ली में कबाड़ के ढेर के बीच कंकाल जैसा एक ढांचा मिला, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया.दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह खोज तब हुई जब सफाई अभियान चल रहा था. इसके बाद अधिकारियों को एक रिपोर्ट दी गई, और अधिकारी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ढांचा असल में क्या है और यह कबाड़ के ढेर तक कैसे पहुंचा.

कबाड़ डीलर का स्कूल से लिंक सामने आया

शुरुआती पुलिस जांच से पता चला है कि एक कबाड़ डीलर ने एक स्कूल से कंकाल जैसा ढांचा हासिल किया था. जांच से सामने आई जानकारी के मुताबिक, यह संभावना है कि यह ढांचा स्कूल के बायोलॉजिकल कचरे से बना है. पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि स्कूल ने इसे एजुकेशनल डेमोंस्ट्रेशन के मकसद से हासिल किया हो. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक यह पता नहीं लगाया है कि यह ढांचा असल में इंसानी कंकाल है या नहीं. पुलिस फिलहाल जानकारी की जांच कर रही है और उन हालात की जांच कर रही है जिनमें यह सामान स्कूल से कबाड़ डीलर तक पहुंचाया गया.

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 जांच में जुटी पुलिस 

पुलिस के मुताबिक, इस स्टेज पर यह पता लगाना मुश्किल है कि यह असली इंसानी कंकाल है या पढ़ाई-लिखाई के मकसद से इस्तेमाल किया गया डमी.इसलिए, अधिकारी इस मामले को वेरिफिकेशन की तरह देख रहे हैं और जांच के दौरान सामने आए फैक्ट्स की जांच कर रहे हैं. यह खोज सफाई के काम के दौरान हुई, जब यह ढांचा कबाड़ के ढेर में मिला. खोज के बाद पुलिस को बताया गया.

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Tags: crime newsdelhi news
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