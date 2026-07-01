Delhi Cab Assault Case: चाचा की गर्लफ्रेंड देख बिगड़ी नियत, चलती कार में रेप की कोशिश; Video बनते ही फरार हुआ भतीजा

Delhi Cab Assault Case: दिल्ली के मंडावली इलाके में एक युवक ने रिश्ते में अपने चाचा की गर्लफ्रेंड के साथ कैब में जबरदस्ती की कोशिश की. उसने पीड़िता से कहा कि वह केवल दो मिनट में ही सबकुछ कर लेगा. अगर कैब में दुष्कर्म नहीं कर पाया तो उसके घर पर जाकर करेगा. इस दौरान युवती ने युवक का वीडियो बना लिया. 24 साल की पीड़िता की शिकायत पर मंडावली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

भतीजे ने की दुष्कर्म की कोशिश

दरअसल, पीड़िता मंडावली थाना क्षेत्र में अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ काफी समय से लिव इन रिलेशन में रहती है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसने ब्वायफ्रेंड का भतीजा 29 मई को रूम पर आया था, वह कैब चालक के तौर पर काम करता है. वह उसे कैब से एक दिन मोमोज खिलाने के लिए लेकर गया था और वहां से संजय झील घूमने के बाद वापस रूम पर आ गए थे, रूम पर आरोपी ने उसके जबरदस्ती करीब आने की कोशिश की.

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पीड़िता रूम से बाहर निकलकर पार्क की तरफ चली गई. इस बीच आरोपी ने बाहर से रूम पर ताला लगा दिया और कैब लेकर चला गया. कुछ देर बाद युवती अपने रूम पर ताला देखा और उसने आरोपी को कॉल किया तो उसने कहा कि चाबी उसके पास है और वह रूम पर आ रहा है. आरोपी कैब लेकर वहां पर पहुंच गया और पीड़िता से कहा कि कैब में सीएनजी डलवानी है तो साथ में चलो वरना चाबी नहीं मिलेगी. इसके बाद युवती उसके साथ चली गई. उसी दौरान पीड़िता के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई. पीड़िता चिल्लाने लगी, तो आरोपी उसे कैब से उतारकर फरार हो गया. पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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