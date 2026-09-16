Delhi Bus Strike Tomorrow: दिल्ली में 17 सितंबर को बसों की हड़ताल! किन इलाकों में प्रभावित रह सकती है सर्विस?

Delhi Bus Strike Tomorrow: दिल्ली में बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए 17 सितंबर 2026 का दिन परेशानी भरा हो सकता है. दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के तहत निजी एजेंसियों के जरिए काम करने वाले बस ड्राइवरों की हड़ताल बुधवार 16 सितंबर को दूसरे दिन भी जारी रही. ऐसे में अगर हड़ताल 17 सितंबर को भी जारी रहती है तो राजधानी के कई हिस्सों में बसों की संख्या कम रह सकती है और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मेट्रो, ऑटो या कैब का सहारा लेने पड़ सकता है.

17 सितंबर को कहां-कहां प्रभावित हो सकती है बस सेवा?

16 सितंबर को सामने आई जानकारी के मुताबिक, बुराड़ी, नांगलोई, रेवला खानपुर, GTK, नेहरू प्लेस और शादीपुर समेत कई प्रमुख डिपो से बसों का संचालन प्रभावित रहा. इन डिपो से जुड़े रूट पर 17 सितंबर को भी असर पड़ने की आशंका है, अगर ड्राइवरों की हड़ताल जारी रहती है. इसके अलावा, बुराड़ी, दिलशाद गार्डन, ग्रेटर कैलाश, झिलमिल और कालकाजी जैसे डिपो से भी बस संचालन प्रभावित होने की रिपोर्ट सामने आई है. इसलिए इन इलाकों में बस से सफर करने वाले यात्रियों को निकलने से पहले वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था रखना उपयोगी रहेगा.

आखिर क्यों हड़ताल कर रहे हैं बस ड्राइवर?

हड़ताल कर रहे ड्राइवर मुख्य रूप से वेतन बढ़ाने, मेडिकल सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और ओवरटाइम का भुगतान जैसी मांगें उठा रहे हैं. ड्राइवरों का कहना है कि मौजूदा भुगतान और काम की परिस्थितियों के बीच उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर्याप्त नहीं है.

DTC कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी के मुताबिक, हड़ताल शांतिपूर्ण है और ड्राइवरों ने बस नहीं चलाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है.

क्या है ड्राइवरों की पूरी मांग?

हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में शामिल हैं-

दैनिक वेतन में बढ़ोतरी

ड्राइवर और उनके परिवार के लिए मेडिकल सुविधा

पर्याप्त इंश्योरेंस बेनिफिट

सालान बोनस

निर्धारित समय से ज्यादा काम पर ओवरटाइम का भुगतान

बस खराब या क्षतिग्रस्त होने पर ड्राइवरों पर लगने वाली पेनल्टी को हटाना

बीमारी या अन्य परिस्थितियों में बेहतर कर्मचारी सुरक्षा और छुट्टी की सुविधा

यात्रियों को क्या करना चाहिए?

अगर 17 सितंबर को हड़ताल जारी रहती है तो स्कूल जाने वाले बच्चों, ऑफिस कर्मचारियों और रोजाना बस से सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलना चाहिए. प्रभावित रूट के यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो, ऑटो और ऐप आधारित कैब वैकल्पिक साधन हो सकते हैं. हालांकि सभी रूट पर बसें पूरी तरह बंद रहेंगी या नहीं, यह हड़ताल की स्थिति और संबंधित डिपो पर निर्भर करेगा.