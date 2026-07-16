Delhi Crime: गली नंबर 13 के किराए का रूम, प्रेमी-प्रेमिका की खून से सनी लाशें, जब बहन ने दरवाजा खोला तो…,

Delhi Crime: राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में गुरुवार दोपहर एक किराए के मकान में एक युवक और एक युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस की शुरुआती जांच में मामला हत्या के बाद आत्महत्या का लग रहा है. कमरे से एक पिस्टल भी बरामद हुई है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि घटना का असली कारण पोस्टमॉर्टम, फोरेंसिक रिपोर्ट और दूसरे सबूतों के आधार पर ही पता चलेगा.

किराए के कमरे में मिली लाशें

घटना बुराड़ी थाना इलाके के कमालपुर गली नंबर 13 में हुई. गुरुवार दोपहर सूचना मिलने पर पुलिस, क्राइम टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे. 26 साल के निखिल और 22 साल की शुभांगी की लाशें कमरे के अंदर खून से लथपथ मिलीं. मौके से एक पिस्टल भी बरामद हुई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

एक महीने से किराए पर रह रहे थे दोनों

पुलिस के मुताबिक, निखिल और शुभांगी करीब एक महीने से इस मकान में किराए पर रह रहे थे. शुरुआती जानकारी से पता चला है कि दोनों करीब आठ महीने से कॉन्टैक्ट में थे. पुलिस उनके रिश्ते और घटना के हालात की जांच कर रही है.

घटना का पता तब चला जब निखिल की बहन उससे मिलने उसके घर आई. जब काफी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला, तो वह अंदर गई और दोनों को खून से लथपथ पाया. पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया. पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

परिवार को भेजे गए मैसेज की जांच

जांच के दौरान, पुलिस को यह भी पता चला कि निखिल ने घटना से पहले अपने परिवार को एक मैसेज भेजा था, जिससे एक गंभीर कदम का इशारा मिल रहा था. पुलिस उस मैसेज की सच्चाई, उसके आस-पास के हालात और उसके मोबाइल फोन से मिले दूसरे डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है.

हर पहलू की जांच कर रही है पुलिस

पुलिस का कहना है कि वे अभी हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं. वे यह भी जांच कर रहे हैं कि बरामद पिस्टल लाइसेंसी है या गैर-कानूनी. अधिकारियों के मुताबिक, मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर पता चलेगा. पुलिस अभी इस मामले की जांच संदिग्ध हालात में मौत के तौर पर कर रही है.