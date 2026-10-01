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Delhi Building Collapse: दिल्ली के ज्वालापुरी में बड़ा हादसा, अचानक भरभराकर गिरी इमारत, मलबे की चपेट में आए इतने लोग

Delhi Building Collapse News: बताया जा रहा है कि इमारत को तोड़कर दोबारा निर्माण का काम किया जा रहा था. इसी दौरान अचानक पूरी इमारत भरभराकर गिर गई. हादसे के वक्त पिता-पुत्र दोनों मौके पर मौजूद थे और मलबे की चपेट में आ गए.

By: Hasnain Alam | Published: October 1, 2026 9:27:43 PM IST

ज्वालापुर में गिरी इमारत
ज्वालापुर में गिरी इमारत


Delhi Building Collapse News: दिल्ली के आउटर इलाके ज्वालापुरी में गुरुवार शाम एक जर्जर इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. इमारत गिरने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे के वक्त इमारत के पास मौजूद दो लोग मलबे की चपेट में आ गए. जानकारी के मुताबिक, यह इमारत काफी पुरानी और जर्जर हालत में थी.

बताया जा रहा है कि इमारत को तोड़कर दोबारा निर्माण का काम किया जा रहा था. इसी दौरान अचानक पूरी इमारत भरभराकर गिर गई. हादसे के वक्त पिता-पुत्र दोनों मौके पर मौजूद थे और मलबे की चपेट में आ गए.

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इलाज की दौरान एक की मौत

घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और दोनों घायलों को मलबे से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान पिता शमशुल की मौत हो गई. वहीं, उनके 25 वर्षीय बेटे शोएब का अस्पताल में इलाज जारी है.

हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर तमाम सिविक एजेंसियां भी पहुंचीं. इमारत की जर्जर हालत को देखते हुए MCD की टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया. आसपास के इलाके में किसी और हादसे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं.

फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही हैं. यह भी जांच का विषय है कि पुनर्निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं.

सत्य निकेतन इलाके में हुआ था बड़ा हादसा

बता दें कि दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बीते 6 सितंबर को एक बिल्डिंग ढहने से बड़ा हादसा हुआ था. बिल्डिंग में पीजी चलाया जा रहा था. साथ ही इसमें कई छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे थे. इस हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी.

Tags: delhi news
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