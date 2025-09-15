BMW ने बाइक को मारी टक्कर, डिप्टी सेक्रेटरी की मौत के बाद उठे कई सवाल
BMW ने बाइक को मारी टक्कर, डिप्टी सेक्रेटरी की मौत के बाद उठे कई सवाल

BMW ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की हुई मौत, पत्नी समेत दो गंभीर रूप से घायल

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: September 15, 2025 1:27:41 PM IST

हादसे में जान गंवाने वाले नवजोत सिंह
हादसे में जान गंवाने वाले नवजोत सिंह

Delhi BMW Accident Case: राजधानी दिल्ली के धौलाकुआं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां, भयंकर सड़क हादसे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई है. जबकि उनकी पत्नी समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक यह सड़क दुर्घटना रविवार दोपहर की है, जब एक तेज रफ्तार BMW कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे ने एक ही झटके में एक हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया और अब घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

हादसे की पूरी जानकारी

पुलिस को यह हादसा दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र में, मेट्रो पिलर संख्या 67 के पास होने की सूचना मिली. घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त बाइक और एक तिरछी खड़ी BMW कार को पाया. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि यह हादसा एक महिला द्वारा चलाई जा रही BMW कार की लापरवाही के कारण हुआ है. बताया जा रहा है कि कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक एक बस से टकरा गई.

मृतक युवक की पहचान

मृतक युवक की पहचान वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर कार्यरत नवजोत सिंह के रूप में हुई है. हादसे के वक्त वे अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ बाइक पर जा रहे थे. इस दुर्घटना में नवजोत सिंह की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं.

घायलों को 22 किलोमीटर दूर ले जाया गया

हादसे के बाद, BMW चला रही महिला गगनप्रीत कौर और उनके पति परीक्षित, जो गुरुग्राम के रहने वाले निवासी हैं, उन्होंने घायल नवजोत सिंह और उनकी पत्नी की मदद की. लेकिन, हैरानी की बात यह है कि उन्हें पास के किसी अस्पताल में ले जाने के बजाय, वे उन्हें 22 किलोमीटर दूर जीटीबी (GTB) नगर स्थित न्यू लाइफ (New Life) अस्पताल ले गए. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया. अस्पताल ने ही पुलिस को इस घटना के बार में सूचना दी थी. मृतक नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर के साथ-साथ, आरोपी महिला और उनके पति भी इस हादसे में घायल हुए, फिलहाल, दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है.

किन धाराओं में पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज

पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला कार चालक के खिलाफ धारा 281/125B/105/238 बीएनएस (BNS) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने दोनों वाहनों, BMW और बाइक को जब्त कर लिया है और फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की मदद से सबूत जुटाने में लगे हुए हैं.

इसके अलावा पुलिस घटनास्थल के CCTV फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है. जिनसे पता लगाया जा सके कि कार की तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ. फिलहाल, पुलिस अभी आरोपी महिला के ठीक होने का इंतजार कर रही है, ताकि उससे पूछताछ की जा सके.

सड़क सुरक्षा और लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना के बाद से एक बार फिर से सड़क सुरक्षा और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं. क्या इंसानों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है. जहां एक तरफ एक परिवार ने अपना मुखिया खो दिया है, वहीं इस घटना के कई पहलू अभी भी जांच के दायरे में हैं. 

BMW ने बाइक को मारी टक्कर, डिप्टी सेक्रेटरी की मौत के बाद उठे कई सवाल

