Delhi Blast Alert: धमाके का अलर्ट! फिर आतंकवादी बना रहे लाल किला और चांदनी चौक के मंदिर को निशाना

Delhi Blast Alert: लाल किले के पास संभावित आतंकी खतरे की चेतावनी वाले इनपुट के बाद राष्ट्रीय राजधानी में एक इंटेलिजेंस अलर्ट जारी किया गया है. सूत्रों ने बताया है कि आतंकवादी चांदनी चौक इलाके में एक मंदिर को निशाना बना सकते हैं. इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार, लाल किले के आसपास के इलाकों और चांदनी चौक के कुछ हिस्सों सहित प्रमुख धार्मिक स्थान पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के रडार पर हैं. जानकारी के मुताबिक यह ग्रुप एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) हमले की साजिश रच सकता है और चांदनी चौक इलाके में एक मंदिर को निशाना बना सकता है. सूत्रों ने आगे संकेत दिया कि यह संगठन कथित तौर पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मस्जिद में 6 फरवरी को हुए धमाके का बदला लेना चाहता है और भारत में एक बड़े हमले की योजना बना सकता है.

आखिर क्यों रच रहे आतंकवादी साजिश ?

इसे लेकर इंटेलिजेंस सूत्रों ने कहा, “दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट का अलर्ट है. आतंकवादी चांदनी चौक में एक मंदिर को निशाना बना सकते हैं. लश्कर-ए-तैयबा IED हमले की साज़िश रच रहा है. वे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 6 फरवरी को हुए मस्जिद ब्लास्ट का बदला लेने के लिए भारत में एक बड़े आतंकवादी हमले की योजना बना रहे हैं. देश के बड़े मंदिरों को लश्कर-ए-तैयबा निशाना बना सकता है.” सूत्रों ने आगे कहा कि देश के प्रमुख मंदिरों को लश्कर-ए-तैयबा निशाना बना सकता है, जिससे पता चलता है कि प्रमुख धार्मिक स्थान ग्रुप के रडार पर हैं. यह हाल ही में 10 नवंबर, 2025 को दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए जानलेवा कार धमाके के बैकग्राउंड में हुआ है, जिसमें 12 लोग मारे गए थे.

लाल किला ब्लास्ट

लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोटकों से भरी एक कार से हुए धमाके में पास की कई गाड़ियों में आग लग गई थी. हाल ही में, पटियाला हाउस कोर्ट में एक स्पेशल NIA कोर्ट ने 13 फरवरी को नवंबर के दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच पूरी करने के लिए जांच का समय और 45 दिन बढ़ा दिया. 2025. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने जांच पूरी करने के लिए 90 दिन का एक्सटेंशन मांगा. इस बीच, NIA कोर्ट ने 7 आरोपियों की ज्यूडिशियल कस्टडी 13 मार्च तक बढ़ा दी है.

