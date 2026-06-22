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खत्म होगा 11 सालों का इंतजार, सिग्नल फ्री फ्लाईओवर तैयार, 15 मिनट में पहुंचेंगे AIIMS

मयूर विहार से एम्स तक सफर को आसान बनाने वाला बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर जल्द शुरू हो सकता है. यह फ्लाईओवर 10 से 15 जुलाई के बीच वाहनों के लिए शुरू हो सकता है.

By: Deepika Pandey | Published: June 22, 2026 7:42:36 PM IST

बारापुल्लाह फ्लाईओवर
बारापुल्लाह फ्लाईओवर


Delhi Barapullah flyover Phase 3: दिल्लीवालों का 11 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है. मयूर विहार से एम्स तक सफर को आसान बनाने वाला बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर अगले कुछ हफ्तों में लोगों के लिए खोल दिया जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह फ्लाईओवर 10 से 15 जुलाई के बीच वाहनों के लिए शुरू हो सकता है. सोमवार को इसका आखिरी स्लैब डाला जाएगा, जिसके बाद फिनिशिंग और साफ-सफाई का काम पूरा किया जाएगा.

फ्लाईओवर शुरू होने के बाद मयूर विहार से एम्स तक का सफर काफी आसान हो जाएगा. अभी इस दूरी को तय करने में ट्रैफिक जाम के कारण करीब एक घंटा लग जाता है लेकिन नए एलिवेटेड कॉरिडोर के खुलने के बाद यही सफर 15 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस पूरे रूट पर बिना किसी रेड लाइट पर सिग्नल-फ्री यात्रा की जा सकेगी.

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बिना रेड लाइट के पहुंचेगे एम्स

बारापुला फेज-3 के शुरू होने के बाद मयूर विहार से एम्स तक बिना किसी लाल बत्ती पर रुके सीधे पहुंचा जा सकेगा. इससे रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. खासकर रिंग रोड, आश्रम, सराय काले खां और आसपास के इलाकों में लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद है. 

जुलाई में शुरू हो सकता है संचालन

करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण अब अंतिम चरण में है. पहले लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से इसे 30 जून तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन अब फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, जिसके पूरा होने के बाद इसे जुलाई के दूसरे सप्ताह में जनता के लिए खोला जा सकता है. इसके शुरू होने से रोजाना हजारों वाहन चालकों का सफर तेज, आसान और जाम से मुक्त होने की उम्मीद है.

क्या है फ्लाईओवर की खासियत?

बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर है, जो मयूर विहार फेज-1 को सराय काले खां होते हुए एम्स के पास जोड़ता है. इस परियोजना को साल 2015 में मंजूरी मिली थी और लगभग 11 साल बाद अब ये पूरी होने के अंतिम चरण में है. फ्लाईओवर के शुरू होने से पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के बीच सफर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा. साथ ही रिंग रोड और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी. जाम कम होने से न सिर्फ लोगों का समय बचेगा बल्कि ईंधन की खपत भी घटेगी, जिससे सफर अधिक सुविधाजनक और किफायती बन जाएगा.

Tags: Barapullah FlyoverDelhi Roads
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