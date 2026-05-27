दिल्ली में बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सोशल मीडिया पर रहेगी खास नजर; किसी ने गलती की तो…

Delhi Bakrid 2026: बकरीद को लेकर दिल्ली पुलिस खास सतर्कता बरतती नजर आ रही है, दिल्ली पुलिस के द्वारा नार्थ जिले में फ्लैग मार्च निकाला गया, इस फ्लैग मार्च में डीसीपी नार्थ राजा बांठिया समेत जिले के सभी थानों की पुलिस और आउटर फोर्सेज शामिल रही. इस पूरे मामले पर डीसीपी राजा बांठिया का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि बकरीद का त्योहार शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया. साथ ही जिले के सभी इलाकों में सामाजिक संस्थाओं, RWA और लोगो के साथ बैठक की गई और उन्हें दिल्ली सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद का त्योहार मनाने की अपील की गई.

इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस खुले में नमाज पढ़ने और कुर्बानी करने पर निगरानी रखेगी और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कोई अफवाह या भड़काऊ पोस्ट या बयान न आए इसका भी ख़ास ध्यान दिया जा रहा है. सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है.

दिल्ली पुलिस ने बनाई रणनीति

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने में आम जनता का सहयोग लेने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है. आउटर-नॉर्थ, नॉर्थ-ईस्ट, द्वारका, साउथ-वेस्ट और नॉर्थ-वेस्ट सहित विभिन्न जिलों के पुलिस उपायुक्तों (DCPs) और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तों (Addl. DCPs) ने स्थानीय स्तर पर शांति समितियों, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों (RWAs) और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं. इन बैठकों के दौरान, समुदाय के प्रमुख नागरिकों और धार्मिक प्रतिनिधियों से त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई. इसके अलावा, उन्हें निर्देश दिया गया है कि यदि वे कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

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जनता से की अपील

दिल्ली पुलिस के कानून-व्यवस्था प्रभाग के विशेष आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने जनता से शांति बनाए रखने और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है. उन्होंने एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि माहौल बिगाड़ने या अफवाहें फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ पुलिस अत्यंत सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.

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ज़मीनी स्तर पर कड़ी निगरानी के अलावा, डिजिटल मोर्चे पर भी सुरक्षा उपायों को मज़बूत किया गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नज़र रखने के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं, ताकि किसी भी भड़काऊ पोस्ट या झूठी अफवाहों को तुरंत रोका जा सके. दिल्ली पुलिस का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बकरी ईद का त्योहार पूरी तरह से सुरक्षित और भाईचारे के माहौल में संपन्न हो.